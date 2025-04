Jade Magalhães registra momento da rotina com Luan Santana; veja a foto

A influenciadora Jade Magalhães usou as redes sociais compartilhar uma atividade de sua rotina ao lado do marido, o cantor Luan Santana

A influenciadora Jade Magalhães usou as redes sociais compartilhar uma atividade de sua rotina. Na noite desta quinta-feira, 10, ela mostrou o momento em que foi ao mercado na companhia do marido, o cantor Luan Santana.

Na foto compartilhada, o casal aparece fazendo compras em um supermercado e com o carrinho de compras já cheio. Para a atividade rotineira, ambos apostaram em roupas casuais e bonés. Na legenda da imagem, ela adicionou o horário "22:22", possivelmente indicando o momento do registro.

Jade Magalhães registra momento com Luan Santana - Foto: Reprodução/Instagram

Jade Magalhães registra momento com Serena, sua filha com Luan Santana: 'Não aguento'

Recentemente, Jade Magalhães usou as redes sociais compartilhar um novo registro com a filha, Serena, de 3 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana, e mostrou um momento de descontração com a herdeira.

No vídeo compartilhado, ela mostra a bebê em um carrinho durante um passeio na rua. A mão da pequena aparece interagindo com os brinquedos presos à lateral, incluindo uma flor verde e branca e um peixe azul com olhos grandes. "Eu não aguento essa mãozinha", declarou ela.

Mais uma vez, a influencer não revelou o rostinho da bebê e continua deixando os fãs curiosos para saber como ela é. Veja como foi o momento!

Aoesar de não revelar o rosto da filha, Jade já contou com quem ela se parece mais. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela confessou que a pequena é a cara do pai. “Ontem ela fez 3 meses, mas ela é linda, saudável, muito feliz e cheia de vida. Uma bebê muito feliz e a gente também está muito feliz porque ela realmente transformou a nossa vida, mas para muito melhor. Gente, ela é a cara do Luan, eu também acho que é a cara dele. Ela tem a minha unha da mão. Ela é linda, muito linda!”, revelou.

