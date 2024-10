Nicolas Prattes celebra primeiro filho com Sabrina Sato: 'Muito feliz'

O ator Nicolas Prattes falou pela primeira vez sobre a gravidez da noiva, Sabrina Sato; apresentadora espera primeiro filho do casal

O ator Nicolas Prattes falou publicamente pela primeira vez sobre a notícia da gravidez da noiva, Sabrina Sato. A apresentadora confirmou na manhã da última quarta-feira, 17, que está à espera do primeiro filho do casal.

Em entrevista ao portal LeoDias, Nicolas, que é pai de primeira viagem, contou como está se sentindo desde que soube da vinda do primeiro herdeiro. Sabrina já é mãe da pequena Zoe, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

"Eu tô só agradecendo a Deus, e sendo muito feliz. Isso é a missão da vida e eu vou seguir fazendo como sempre fiz, (mas), agora a minha missão mais importante", relatou o intérprete de Rudá da novela 'Mania de Você'.

Em seguida, ao ser questionado sobre como deve encarar o novo desafio, Nicolas Prattes destacou que aumentou ainda mais o desejo de transformar o mundo em um lugar melhor com a chegada do filho com Sabrina.

"Eu sempre fui criado pensando assim, e agora tenho como papel fazer o mundo um lugar melhor e vou ter a oportunidade de colocar isso na prática", disse o ator. Vale lembrar que Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram publicamente a relação no início deste ano, durante o Carnaval.

Em setembro, durante participação do famoso no programa 'Domingão com Huck', ele revelou, de forma discreta, que pediu a companheira em casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Mãe de Sabrina Sato reage à gravidez da filha

Uma notícia movimentou o mundo das celebridades na manhã desta quarta-feira, 16, onde foi noticiado que Sabrina Sato (43) está esperando seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes (27). Depois do anúncio, Kika Sato Rahal (72), a mãe da apresentadora, reagiu à gravidez de sua herdeira.

Nas redes sociais, em uma publicação no Instagram da Contigo!, Kika se pronunciou sobre a espera de mais um neto, sem muitos detalhes, ela apenas comentou cinco corações no post do site; confira!