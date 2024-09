Ana Paula Siebert fala sobre vestido milionário de Vicky para festa de Rafa Justus

Na festa de Rafaella Justus, Vicky Justus apareceu com vestido rosa elegante e Ana Paula Siebert fala sobre os detalhes da peça milionária; veja

Na festa de Rafaella Justus, as irmãs caçulas, Manuella Pinheiro Tralli e Vicky Justus, foram com vestidos da cor da debutante, como combinaram com ela. A madrasta, a influenciadora Ana Paula Siebert, então contou os detalhes da peça usada por sua herdeira com Roberto Justus.

Apesar de ter aparecido no ateliê do estilista do vestido da aniversariante e de sua mãe, a pequena teve sua roupa comprada fora do Brasil e os ajustes foram feitos por aqui mesmo. Ana Paula Siebert ainda revelou que o look de Vicky é de uma marca de alto padrão que confecciona peças de mais de R$ 20 mil.

"Ele é Marchesa Kids Couture e o Samuel fez alguns ajustes, pois, eu tinha comprado na Europa", revelou a loira sobre a peça luxuosa que foi combinada com uma sapatilha de grife de R$ 5 mil.

Além de falar sobre o look de sua herdeira, Ana Paula Siebert ainda contou o que aconteceu para Rafaella Justus não ter usado seus três vestido durante a festa de 15 anos.

A apresentadora Ticiane Pinheiro também revelou alguns detalhes depois do evento em sua rede social. A esposa de Cesar Tralli contou que a herdeira deu um presente de mais de R$ 600 para cada uma de suas 15 amigas.

Além de presentear as 15, Rafaella Justus deu para seus convidados mais de um tipo de lembrancinha. A organizadora responsável pelo evento, Andrea Guimarães, exibiu quais foram os mimos escolhidos pela cliente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.