Ana Paula Siebert explica escolha de vestido para festa de Rafaella Justus

Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, caprichou na escolha do look para ir ao aniversário da enteada Rafaella Justus

Neste domingo, 01, Ana Paula Siebert - madrasta da Rafaella Justus que comemorou seus 15 anos neste final de semana - respondeu a algumas perguntas dos seguidores sobre o evento que tomou conta das redes sociais. Seus seguidores quiseram saber mais sobre o vestido que ela usou e alguns questionaram o fato da influenciadora não estar vestida na mesma paleta de cores que a aniversariante e Ticiane Pinheiro.

"Muitas perguntas sobre seguir a paleta. Nunca existiu paleta de looks, a internet que inventou. A única coisa era que rosa era prioridade da Rafa, tanto que a Tici foi linda de fúcsia e, depois que elas escolheram as cores, escolhi a minha, combinou, no fim, com as 15. As irmãs menores estavam de rosa porque foi combinado com a Rafa, ela que decidiu tudo, mas em nenhuma hipótese eu iria de rosa, porque era da aniversariante", disse a influenciadora.

O modelo escolhido pela influenciadora era com uma silhueta sereia, com drapeados no decote e pedrarias em tons de verde e prata bordadas por toda a peça. O vestido contava com decote assimétrico e aplicações. Para completar o visual, ela fez um cabelo preso e usou joias prateadas.

"As únicas cores que não usaria eram rosa e fúcsia, porque era da Rafa e da mãe. Escolhi verde, porque acho que fica lindíssimo junto do rosa e também entrou nas cores das 15 amigas", disse Ana Paula em outra resposta, citando a cor do vestidos que as 15 amigas que dançaram valsa com Rafa usaram.

Durante a interação com os seguidores, ela também comentou a relação com Rafa Justus e disse que deveria ser normal madrastas e enteados se darem bem. "Os filhos nunca têm culpa das separações. Portanto, quando entrar na vida de algum deles, busque ser uma pessoa que, no mínimo, neutraliza os sofrimentos”, começou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

“Se você amar, como eu amo, cuide como se fosse seu, mas jamais, jamais, adicione dificuldades no caminho. Pense como você gostaria que seu filho fosse tratado. Caso você ainda não seja mãe, como já foi o meu caso, o dia que você for, você entenderá esse texto. No final, uma família em harmonia é a melhor coisa que existe. Não somos nada na vida além daquilo que vivemos, então levar uma vida na paz é uma escolha sábia", disse Ana Paula.