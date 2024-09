Veja quais foram as lembranças da festa de Rafaella Justus

Na festa de Rafaella Justus, convidados puderam escolher mais de um tipo de lembrancinha personalizada; veja o que ela deu

A grande festa de Rafaella Justus aconteceu na última sexta-feira, 30, em um hotel de luxo em São Paulo e além de curtirem um evento de alto padrão, os convidados puderam levar para casa mais de uma lembrancinha para guardarem o momento com eles.

A mãe da jovem, a apresentadora Ticiane Pinheiro, e a organizadora responsável por todos os detalhes da festa cinematográfica, a decoradora Andrea Guimarães, mostraram quais foram os mimos oferecidos para as cerca de 400 pessoas presentes.

Com dois shows especiais, de Pedro Sampaio e MC Kevinho, os presentes puderam pegar um chinelo com a identidade do evento. Além do calçado, mais de um tipo de bolsa, de estilo necessaire, foi feita para os convidados de Rafaella Justus.

E as lembracinhas não pararam por aí. A herdeira de Roberto Justus ainda escolheu caixinhas com balas, castanhas e até aromatizador de ambiente. Tudo embalado com as cores combinando com as do convite, rosa e cinza.

Veja as lembranças da festa de Rafaella Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

O convite da festa de Rafaella Justus

A estudante Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, celebrou os seus 15 anos na noite desta sexta-feira, 30, em uma festa de debutante luxuosa. Antes do grande momento, a equipe que prestou serviços para a adolescente revelou um vídeo com detalhes do convite de aniversário.

Rafaella escolheu convidar os seus amigos e familiares de um tradicional e cheio de estilo. Ela enviou um convite em uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

Conforme iam removendo as pétalas, os convidados se separaram com as informações sobre a festa e também uma frase encantadora, que dizia: “Como um botão de flor, minha família é o alicerce que me sustenta e me ajuda a florescer”.