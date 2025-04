Fabiana Justus pede orações pela avó após diagnóstico grave

Em suas redes sociais, Fabiana Justus pediu orações pela avó que recebeu um diagnóstico grave e está internada. Saiba mais!

Em suas redes sociais, Fabiana Justus postou uma foto da avó e outra em que aparece com a matriarca no hospital. Na legenda, a empresária pediu orações e contou que a avó foi diagnosticada com uma doença grave.

Por uma triste coincidência, a avó de Fabiana foi diagnosticada com leucemia, mesma doença que a neta enfrentou no último ano. Fabiana passou por um transplante de medula e atualmente a doença está em remissão.

"Quero muito pedir para nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa essa mulher linda da foto... a minha avó. A bisavó dos meus filhos, minha raiz. Ela é forte, doce, cheia de vida. Daquelas presenças que acalmam só de estar por perto. Por ironia (ou mistério) do destino, ela está enfrentando a LMA. Leucemia Mielóide Aguda. Começou crônica, e agora virou aguda. Sempre me senti muito conectada com a Celinha (assim que eu a chamo), e a vida uniu ainda mais nossas histórias. Graças a Deus, ela está respondendo bem ao tratamento. Mas nesse momento, toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença. Posso contar com vocês? Sei o quanto vocês fizeram e fazem a diferença para mim. Sei o poder que temos de união e fé", escreveu ela.

Comemoração dupla

A influenciadora Fabiana Justus comemorou duas coisas muito importantes em sua vida na quarta-feira, 09. Em sua rede social, a empresária contou que a data é duplamente importante para ela já que é o dia do aniversário de seu casamento e o dia em que aconteceu a "pega da medula".

Celebrando 14 anos de casada com o pai de seus filhos, o empresário Bruno D´Ancona, a empresária falou sobre também estar comemorando um ano de seu renascimento após ter feito um transplante de medula por conta do câncer que descobriu em janeiro de 2024.

"Hoje é meu renascimento! Um ano da pega da minha medula. Um ano do dia em que meu corpo disse sim para a vida de novo! Uma segunda chance nessa vida tão maravilhosa que Deus me deu! É impossível explicar o que sinto… Gratidão, emoção, esperança. Uma alegria que transborda. E como tudo na minha vida parece se alinhar de um jeito mágico (ou divinamente escrito), hoje também celebro 14 anos de casamento com o amor da minha vida", escreveu.

"No ano passado, no dia 9 de abril, enquanto eu estava isolada, em um quarto de hospital, ele estava do outro lado torcendo, acreditando, vivendo tudo intensamente comigo... mesmo sem poder estar fisicamente perto. A pega veio no D+13. Justo no dia que a gente completava 13 anos de casados. Meu aniversário de nascimento é dia 9 de setembro. A pega foi dia 9 de abril. Os médicos diziam que era cedo… mas eu sabia. Pedi a Deus mais um milagre. E Ele me deu. Hoje celebro a vida. Celebro o amor. Celebro esse novo ciclo com o coração cheio de fé e gratidão. Sou prova viva de que milagres existem. Obrigada, Deus. Obrigada, meu amor. Obrigada, medula. Obrigada, doador. Obrigada, vida!", relembrou como tudo aconteceu.

