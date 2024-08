Confira o bolo da festa de debutante de Rafa Justus

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus escolheu um bolo sofisticado e com o tema da festa para seu aniversário de 15 anos

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a adolescente Rafaella Justus realiza o sonho de ter sua festa de debutante! A menina completou 15 anos de idade em julho e marcou a festa para agosto. E, para o seu grande dia, ela escolheu um bolo de aniversário sofisticado.

O bolo de debutante de Rafa Justus foi confeccionado em três camadas com decoração em branco e com rosas decorativas. O doce chamou a atenção ao ser colocado na área decorada com vários painéis de Led e flores em tons de rosa.

Inclusive, a festa de Rafa teve o tema de rosas. Desde o convite do aniversário, ela colocou o tema em evidência e esbanjou elegância nas escolhas de cada detalhe.

Bolo da festa de debutante de Rafaella Justus - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Bolo da festa de debutante de Rafaella Justus - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Bolo da festa de debutante de Rafaella Justus - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Veja também o vestido de debutante de Rafaella Justus

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O convite da festa de Rafaella Justus

A estudante Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, vai celebrar os seus 15 anos de idade na noite desta sexta-feira, 30, em uma festa de debutante luxuosa. Antes do grande momento, a equipe que prestou serviços para a adolescente revelou um vídeo com detalhes do convite de aniversário.

Rafaella escolheu convidar os seus amigos e familiares de um tradicional e cheio de estilo. Ela enviou um convite em uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

Conforme iam removendo as pétalas, os convidados se separaram com as informações sobre a festa e também uma frase encantadora, que dizia: “Como um botão de flor, minha família é o alicerce que me sustenta e me ajuda a florescer”.