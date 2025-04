Sthefany Brito mostra detalhes do sexto mesversário do filho; veja

Com tema escolhido pelo primogênito, Sthefany Brito mostra como foi o mesversário do filho caçula; atriz fez tudo personalizado e chamou personagem

A atriz Sthefany Britto mostrou com detalhes como foi a festa para o sexto mês de seu filho caçula, Vicenzo. Nesta quinta-feira, 10, dias após a comemoração, a famosa postou um vídeo exibindo a decoração montada em sua casa e um pouco da interação do personagem com a família.

Como de costume, a irmã de Kayky Brito deixou o herdeiro mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos, escolher o tema para a celebração. Mais uma vez, o menino quis um super-herói e para o sexto mês o eleito foi o Batman.

"Atrasada mas não posso deixar de mostrar mais um pouco desse dia que o Batman foi numa missão muito especial cantar Parabéns pro nosso Tutuzinho", escreveu a mamãe ao exibir a decoração toda em preta e amarela, doces personalizados e o personagem brincando com eles.

Recentemente, Sthefany Brito ainda falou sobre deixar o primogênito escolher os temas dos mesversários do irmão mais novo, Vicenzo. "Vocês nem imaginam o tamanho da minha felicidade de ver essa carinha! Melhor coisa que eu fiz foi ter deixado ele escolher todo mês um super-herói pra ser o tema do mesversário do irmão. Eu teria que escolher de qualquer jeito, e dessa forma ele sente super importante e aproveita tanto!", disse o que aconteceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito revela 'falha' em sua maternidade

A atriz Sthefany Britto compartilhou um momento de 'falha' de sua maternidade. Nesta segunda-feira, 07, a famosa mostrou o filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos, brincando com uma fantasia e contou o que aconteceu depois.

Assim como muitas mães, a irmã de Kayky Brito preferiu deixar o primogênito com a roupa a ter que que enfrentar uma briga para ele tirá-la. Afinal, nessa fase, os pequenos às vezes apresentam dificuldade para obedecerem certas ordens, por isso, ela relatou sua 'falha' e contou o que fez. Saiba mais aqui!