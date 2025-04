Festa da Lua Tube: Veja a decoração luxuosa e o bolo de aniversário

Filha de Viih Tube e Eliezer, Lua ganha festa com decoração luxuosa e bolo de aniversário sofisticado para celebrar seus 2 anos de idade. Veja os detalhes

A pequena Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, ganhou uma festa luxuosa para celebrar seu aniversário de 2 anos de vida. Nesta quarta-feira, 9, ela recebeu a família e os amigos em uma celebração com o tema da boneca Barbie em um evento repleto de detalhes sofisticados.

A decoração da festa chamou a atenção pela grandiosidade. O tema era a boneca Barbie Sereia, que é a preferida da aniversariante. O bolo de aniversário seguiu a temática de fundo do mar com vários detalhes feitos em pasta americana e com muitas cores.

Além disso, a festa contou com muitas bexigas transparentes para dar a sensação de bolhas na água. E a festa ainda teve uma concha na cor rosa para as fotos da aniversariante.

Veja as fotos da festa da decoração da festa de aniversário:

