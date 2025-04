Eliezer e Viih Tube celebram o aniversário da filha com tema de Barbie

Eliezer e Viih Tube usam fantasias junto com os filhos para celebrar o aniversário da primogênita, Lua, que acaba de completar 2 anos

Os influenciadores digitais e ex-BBBs Eliezer e Viih Tube estão radiantes nesta quarta-feira, 9, com a celebração do aniversário de 2 anos da filha mais velha, Lua. A família foi fotografada com fantasias inspiradas no tema da festa ao chegarem no local da comemoração.

No início da tarde, Viih, Eliezer, Lua e o bebê Ravi surgiram com looks inspirados no universo da boneca Barbie. Mãe e filha usaram looks inspirados na Barbie com vestidos na cor pink e muitos detalhes fofíssimos. Enquanto isso, pai e filho usaram looks de Ken, que é o namorado da boneca.

Na chegada ao local da festa, a família esbanjou sorrisos e alegria com a data especial.

Nas redes sociais, Viih Tube falou sobre o aniversário da filha. "2 anos da melhor coisa da minha vida! Me tornei sua mãe! Eu vejo Deus em você minha filha. Obrigada meu Deus pela vida da minha filha, pela saúde, pela família, pelo amor, por tudo que o senhor a deu! Você é minha vida lua, eu não consigo nem descrever o que eu sinto por você! Eu te amo daqui até a lua!", afirmou ela.

Veja os looks da família:

Ravi, Eliezer, Lua e Viih Tube - Foto: Brazil News

Ravi, Eliezer, Lua e Viih Tube - Foto: Brazil News

Ravi, Eliezer, Lua e Viih Tube - Foto: Brazil News

Ravi, Eliezer, Lua e Viih Tube - Foto: Brazil News

Ravi, Eliezer, Lua e Viih Tube - Foto: Brazil News

Eliezer abre o coração ao falar sobre missão religiosa

Eliezer usou as redes sociais no último domingo, 6, para falar sobre uma experiência transformadora que viveu. O influenciador digital e ex-BBB passou quatro dias em uma missão religiosa na montanha pela saúde do filho caçula, Ravi, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com Viih Tube.

No começo do relato, ele contou que não planejava ter filhos e relembrou quando falou isso após uma dinâmica no BBB. "Eu passei 32 anos acreditando em coincidências. Eu nunca tinha assistido e nunca quis entrar no BBB, eu nunca quis ser pai, eu nunca quis ter uma casa porque eu sempre acreditei que nasci pra ser "do mundo". Ai "sem querer" eu entro no BBB, dos 22 participantes uma menina chamada Viih Tube se interessa por mim de primeira e deixa isso publico", começou.

"Eu vivi 7 monstros no programa e um deles eu tinha que cuidar de um boneco bebê e ao vivo quando o Tadeu me pergunta se eu queria ser pai eu falo "Deus me livre"… eu sou eliminado em um domingo e adivinha a primeira pessoa que eu conheço sem querer em um aeroporto pela "coincidência" do destino? Viih Tube. E olha só que "coincidência", ela engravida 2 meses depois disso… quer uma coincidência ainda maior? A Lua nasceu no mesmo domingo EXATAMENTE 365 dias (1 ano) depois que eu falei ao vivo "Deus me livre ser pai". Uma história de novela, eu sei", recordou. Veja o relato completo!

