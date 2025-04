Giovanna Ewbank faz homenagem emocionante para Bruno Gagliasso

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank fez uma homenagem emocionante para Bruno Gagliasso, que está completando 43 anos

Neste domingo, 13, Bruno Gagliasso está completando 43 anos de vida e recebeu uma homenagem emocionante de Giovanna Ewbank nas redes sociais.

"Hoje é o dia dele. Do amor da minha vida. Do pai dos meus filhos. E eu estou com o coração cheio, transbordando de gratidão e amor por dividir a vida com você meu amor. Eu não sei se você tem ideia do quanto é especial nas nossas vidas. Você transforma os nossos dias apenas por existir. Você é o cara que chega e muda tudo. Sempre para melhor! É o cara que nos faz gargalhar e ao mesmo tempo nos emocionar de alegria", começou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou algumas qualidades do amado. "Para os nossos filhos, você é mais do que um pai, mais do que amor e segurança, você é o herói das histórias e experiências mais lindas e malucas da infância deles. Você é o cara! E para mim, você é muito mais do que o homem que eu escolhi. Você é aquele que eu continuo escolhendo todos os dias. No riso, no caos, na bagunça da rotina, no silêncio do fim do dia. Você é a minha alegria de viver. Que traz sentido para tudo! Você me dá chão, mas também me dá asas. Me lembra quem eu sou quando eu esqueço, e me levanta quando eu penso em desistir. E não tem presente no mundo que eu possa te dar hoje que seja maior do que isso estamos construindo, a nossa vida, nossa história. Ela é nossa. Só nossa! Com erros, acertos, bagunça, nossos filhos correndo pela casa, viagens, cansaço, sorrisos, rancho, um pouco de tudo e muito amor".

Por fim, Giovanna se declarou para Bruno. "Você é o meu companheiro de vida e de alma. E se eu puder te desejar alguma coisa hoje, é que você se veja com os meus olhos… e com os olhos dos nossos filhos. Porque nesses olhos, você é gigante. E infinitamente amado. Parabéns, meu amor. Que a vida continue nos surpreendendo e que a gente siga de mãos dadas, lado a lado, sendo o lar um do outro. Te amo! Do jeitinho que você é", finalizou.

Giovanna e Bruno são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Susto

A apresentadora Giovanna Ewbank esclareceu como aconteceu a invasão de sua mansão onde mora com Bruno Gagliasso e os três filhos, Titi, Bless e Zyan. Após o vídeo contando como aconteceu a entrada de uma mulher na casa viralizar, ela explicou melhor alguns pontos.

"Oi gente! Postei esse vídeo ontem na rede vizinha e acabou viralizando por aqui mais do que imaginei. Como estão me perguntando muito sobre isso, resolvi postar ele inteiro aqui como estava lá para que vocês possam entender o contexto todo!", postou o vídeo contando como foi o momento em que encontrou a mulher na sala de sua residência.

No vídeo, a famosa detalha que a desconhecida conseguiu entrar no condomínio fechado de casa ao se identificar como Aline, mesmo nome de uma pessoa que trabalha com Giovanna Ewbank. A funcionária de seu lar ao receber o telefonema da portaria liberou a entrada e já abriu a porta, não recebendo a pessoa.

A esposa de Bruno Gagliasso então esclareceu os pontos. "Agora estou contando de uma maneira que parece engraçada mas foi assustador! Sim, meu condomínio tem segurança, mas foi um mal entendido. Eles falaram o primeiro nome, o pessoal aqui de casa achou que era uma pessoa com o mesmo nome que sempre está aqui e liberou. Meus filhos estão bem, eu estou bem, foi um grande susto, mas está tudo bem!", escreveu.

E continuou: "Sim, eu pedi desculpas e por favor algumas vezes, vou passar umas três semanas na terapia pra entender porque eu fiz isso. Sim, está todo mundo de emprego mantido e muito avisado que a partir de agora só com nome, sobrenome e documento", esclareceu tudo.

Leia também: Giovanna Ewbank acompanha os filhos em show