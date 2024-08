Decoradora revela exigências de Rafaella Justus para festa de 15 anos: ‘Ela é decidida’

Em entrevista à CARAS Brasil, Andréa Guimarães conta bastidores para a realização da festa de 15 anos de Rafaella Justus

Rafaella Justus (15) celebrou a chegada dos 15 anos em uma festa luxuosa para 400 convidados no hotel JW Marriott, em São Paulo, nesta sexta-feira, 30. O evento de ar cinematográfico contou com toque de uma noite de princesa, tudo ao gosto da aniversariante. Para que tudo saísse perfeito, o processo criativo exigiu muito dos envolvidos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a planejadora de eventos Andréa Guimarães revela que a filha de Ticiane Pinheiro (48) é decidida no que quer e dificilmente abre mão de algo. A anfitriã já chegou ao estúdio sabendo o que queria para o momento único e especial.

"A Rafa não queria tema, ela queria uma festa, ela falou a princípio de princesa, mas ela queria uma coisa bem tecnológica também, sabe, para ficar uma coisa meio que misturada. Então a gente ficou pesquisando muito, conversando muito, e aí quando eu fiz um projeto que eu passei para ela, ela amou, e aí eu passei para o Roberto, para a Tici, e assim que eles fecharam o local, a gente fez um 3D de acordo com o espaço, para fazer um projeto exatamente do jeito que ela queria, sabe, uma planta baixa. Então só o que ela me falava é que ela queria sempre rosa. Então para a gente dar uma quebrada, a gente fez cinza e rosa", conta a profissional.

"Ela tem uma personalidade, ela é muito inteligente, ela é bem decidida do que ela quer. Às vezes ela muda algum contexto, olha: 'pode mudar isso ou aquilo, coisas pontuais'. Mas desde o começo ela não mudou de ideia em relação ao projeto como um todo", revela ainda.

Decoração

O projeto cinematográfico contou com milhares de flores em tons de rosa e painéis de LED que exibiam grafismos delicados em que pétalas em movimentos foram simuladas, dando ainda mais toque interativo para o ambiente.

"Meu maior desafio foi o pouco tempo que a gente tinha para montar o aéreo da festa. O aéreo da festa foi bem complexo, porque eu fiz um projeto ousado. Então, a gente teve que montar uma estrutura para depois montar o teto que a gente queria da festa, que tinha LED, flores. Então, a gente fez realmente um tempo, um cronograma que a gente pudesse montar, só que a gente teve dois dias, praticamente, para montar o teto da festa. Para montar a estrutura e o piso. Esse foi o maior desafio, o tempo. Graças a Deus, foi tudo maravilhoso", comemora.

Para chegar ao resultado que causou impacto, Guimarães teve várias reuniões com Rafaella e família. Roberto Justus (69) e Tici participaram de todo o processo, assim como a madrasta da adolescente, Ana Paula Siebert (36).

"Não, a gente fez tantas reuniões, por exemplo, ela escolheu o convite, o cardápio ela acompanhou. Foi muito importante todos os passos, ela estava com a Tice e com o Roberto, sabe, ou com a Ana Paula. Então teve uma harmonia muito bacana em todas as decisões. Então, às vezes, ela mudava ou convidava mais gente, coisas pontuais, nada que mudasse o projeto."

"Tanto a Tice como o Roberto participaram de tudo. Era a Rafa, a Tici e o Roberto. Claro, sempre respeitando a opinião da Rafa, ela pedia a opinião dos pais em algumas decisões, mas foi tipo assim, uma harmonia muito durante o contexto da festa, sabe? Do projeto, dos tons, do que ela queria, eles respeitaram muito o que ela queria, sabe? Mas ela respeitava também o apoio dos pais, então foi perfeito", conclui.

