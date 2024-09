Rafaella Justus não usou os três vestidos de sua festa; veja o que houve

Após mandar fazer três vestidos para sua festa de 15 anos, Rafaella Justus não colocou uma peça e Ana Paula Siebert contou o que aconteceu

Assim como a maioria das debutantes, Rafaella Justus pensou em três vestidos para sua festa de 15 anos, contudo, ela usou apenas dois. A madrasta, a influenciadora Ana Paula Siebert, revelou o que aconteceu, afinal, elas tinham comentado que três looks foram feitos para a ocasião: um para a recepção, um para a valsa e outro para balada.

Segundo a esposa de Roberto Justus, a enteada resolveu não realizar a troca para a dança para não perder tempo. Uma terceira peça tinha sido confeccionada sim, porém, ela foi guardada para outro momento. Dessa maneira, a aniversariante apareceu somente com o vestido rosa com flores, de tom rosa, e o curtinho com cristais para aproveitar o show de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

"A Rafa decidiu um dia antes usar apenas dois, porque perderia muito tempo se trocando e queria curtir a festa! Mas ela vai usar o terceiro em alguma ocasião especial", revelou Ana Paula Siebert, que ainda explicou a escolha da cor de seu vestido.

A apresentadora Ticiane Pinheiro também revelou alguns detalhes depois do evento em sua rede social. A esposa de Cesar Tralli contou que a herdeira deu um presente de mais de R$ 600 para cada uma de suas 15 amigas.

Além de presentear as 15, Rafaella Justus deu para seus convidados mais de um tipo de lembrancinha. A organizadora responsável pelo evento, Andrea Guimarães, exibiu quais foram os mimos escolhidos pela cliente.

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.