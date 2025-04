De biquíni, Brunna Gonçalves exibiu o barrigão da gravidez

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves postou novas fotos de biquíni e exibiu o barrigão da reta final da gravidez. Veja!

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Neste domingo, 13, a dançarina publicou algumas fotos em que aparece curtindo um passeio de barco em Miami, nos Estados Unidos.

Usando um biquíni preto, Brunna deixou à mostra o barrigão da reta final da gravidez. A famosa está à espera de uma menina, que se chamará Zuri e é fruto do seu relacionamento com Ludmilla.

Na legenda, Brunna colocou apenas emojis de grávida, coração e estrela. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "A mais gostosa", escreveu Ludmilla. "Mulher grávida exala beleza mais ainda", comentou outra. "Linda demais", elogiou uma terceira.

Cuidados na gestação

Brunna Gonçalves e Ludmilla divertem os fãs e seguidores ao compartilhar diversos momentos da gravidez de Zuri, primeira filha do casal. Na espera pela chegada da pequena, a dançarina já mostrou que faz um tratamento fisioterápico para obter alguns benefícios na gestação. No entanto, essa prática pode ter algumas contraindicações e restrições. Entenda a seguir.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explicou que o tratamento feito por Brunna Gonçalvez não é recomendado em algumas ocasiões. Ex-participante do BBB 23, ela passou por sessões de fisioterapia pélvica, pensando em realizar o parto normal quando Zuri nascer.

"Diabetes, hipertensão da gestante, idade avançada e gestação gemelar são riscos e podem ser causa de contraindicação do obstetra e do fisioterapeuta", explicou a especialista, reforçando a importância de se ter uma equipe multidisciplinar no tratamento.

Além disso, a fisiatra explicou que o número de sessões também é indicado com o acompanhamento médico especializado. "O número de sessões de fortalecimento, alongamento e relaxamento global devem ocorrer de uma a duas vezes por semana, porém fica a critério do profissional da área."

