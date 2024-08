15 anos: Rafaella Justus dança com o pai, o padrasto, o avô e o irmão

Veja momentos das quatro danças da debutante Rafaella Justus com homens especiais de sua vida durante a festa de 15 anos

A debutante Rafaella Justus viveu um momento especial ao lado dos homens de sua família em sua festa de 15 anos. Na parte cerimonial da celebração, ela dançou ao lado do pai, Roberto Justus, do padrasto, Cesar Tralli, do avô, Fernando Pinheiro, e do irmão, Ricardo Justus.

Na pista de dança, a adolescente mostrou desenvoltura e alegria ao compartilhar o momento especial com pessoas queridas. Para começar, ela dançou a música Your Song, da versão de Billy Paul, com seu pai. Com passos de valsa e também de estilo mais contemporâneo, eles animaram a plateia.

Logo depois, Rafa Justus dançou a música Photograph, de Ed Sheeran, com seu irmão, Ricardo Justus, no estilo de valsa e os dois brilharam na pista. Então, ela se juntou ao padrasto, Cesar Tralli, para dançar de um jeito animado e com coreografia impecável a música Promises, de Calvin Harris e Sam Smith. Na sequência, ela dançou com seu avô, Fernando Pinheiro, uma versão da música Garota de Ipanema, que foi feita com inspiração em sua avó, Helô Pinheiro.

A festa de 15 anos de Rafaella Justus reuniu cerca de 400 convidados em um salão de festas de um hotel de luxo em São Paulo na noite de sexta-feira, 30, e chamou a atenção pela decoração inspirada em rosas. Veja detalhes da decoração clicando aqui.

Veja as fotos das quatro danças de Rafaella Justus na festa de 15 anos: