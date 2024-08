Ana Paula Siebert elege sapatilha de R$ 5 mil para Vicky ir à festa de Rafaella Justus

Faltando poucos dias para a festa de Rafaella Justus, Ana Paula Siebert elege sapato de grife para a filha, Vicky Justus, de 4 anos; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, revelou mais um item que será usado na festa de Rafaella Justus. Faltando poucos dias para o evento de luxo tão esperado pela família e os fãs que os acompanham, a loira impressionou ao mostrar o sapato que escolheu para a filha.

Em seus stories, a mulher do empresário compartilhou a foto de uma sapatilha de grife e escreveu que o calçado foi escolhido para Vicky Justus, de 4 anos, usar no aniversário da irmã. Dona de um estilo elegante e caro, Ana Paula Siebert apostou no item da Dior.

Um sapato nesse estilo, no site da marca, pode custar mais de R$ 5 mil, em torno de R$ 5.437, dependendo da cotação do euro ou do dólar do dia. É bom lembrar que a influenciadora sempre impressiona com suas escolhas de alto padrão e, nos últimos dias, encantou ao exibir o look escolhido para o primeiro dia de aula da filha.

Nos últimos dias, a pequena começou na escola de Rafaella Justus. Ana Paula Siebert então contou como está a adaptação após a pequena protagonizar um drama pessoal no primeiro dia de aula.

No início da semana, a esposa de Roberto Justus foi surpreendida pelo amado com um mimo no meio do dia. Ela ainda divertiu ao mostrar que fez o esposo se aventurar no aniversário do neto ao lado de Vicky.

