BBB 25: Vinicius é eliminado na reta final do reality show

Na noite deste domingo, 13, o brother Vinicius foi o mais votado pelo público para deixar a casa do BBB 25, da Globo, na reta final do jogo

Faltando apenas 9 dias para a grande final do BBB 25, da Globo, o brother Vinicius foi eliminado do jogo. Ele deixou o confinamento na noite deste domingo, 13, após enfrentar Renata e Vitória Strada no paredão da rodada.

Vinicius recebeu 52,69% dos votos do público para ser eliminado do reality show. Vale lembrar que ele foi emparedado por causa do voto da casa.

Leia o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Vinicius:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 6. Estamos muito próximos do fim, já passamos de 90 dias, mas isso não quer dizer que o jogo não acabou. Quantas vezes eu vou ter que repetir que esse é o BBB mais imprevisível dos últimos tempos? Alguma jogada agora pode sim ser decisiva. Quem vai saber? Ninguém sabe. Mas quem tem força para essa arrancada final? Renata, depois que acabaram com seu sonhado G3, ejetaram o seu par romântico, a bailarina, hoje, dança sob os escombros de um grupo. Tem força para a reta final, sem força sem os aliados que ficaram pelo caminho?".

"Vinícius está no grupo que ficou em número muito maior, mas viu, agora, que não é prioridade. Mas, agora, viu que não é prioridade. Seria o momento de jogar só com o coração? E Vitória acredita que, agora, não há mais muito o que fazer. Os favoritos já estão definidos. Seria o caso, então, de parar de pedalar? Afinal, já foi tanto esforço, deixa a bicicleta seguir o embalo, até onde der... será? Ou cair no Paredão pode ser a diferença entre, sei lá, ser ou não finalista desse jogo? Até a final, tudo pode acontecer. Para fazer o esforço final, tem que acreditar que o jogo ainda não acabou, pelo contrário. Nesse último ciclo, que chega ao fim com essa Eliminação, dava para ter jogado muito. Talvez mais do que em todo o restante da temporada, porque na maior parte do tempo, fica um grupo de um lado, outro de outro, um atira para cá, outro para lá... chato, previsível. Grande jogo esse".

"Nos últimos dias, dava para ser surpreendente. Ainda cabia articulação, estratégia, esse Paredão poderia ser muito diferente. E agora a gente está aqui, para dar adeus a uma pessoa tão marcante do BBB 25, que estava presente em grande parte dos acontecimentos mais importantes da temporada. Embora tenha uma postura mais defensiva, que não seja de partir para o ataque, nem por isso abaixou a cabeça. Quando foi provocada e convocada para a batalha, a pessoa foi de peito aberto. Você sentiu a pressão algumas vezes durante essa eternidade que vocês estão aí dentro, e você chorou. Mas chorou de cabeça erguida, tem uma altidez, uma postura. E quando uma dinâmica caiu no seu colo, você fez tudo que se esperava. Você valorizou o momento. Quando a bola estava com você, não deixou ela cair. Você é a pessoa que fala para os aliados, que explica".

"Você entende o que está acontecendo, parece que você nasceu para viver isso aqui. Já viveu tantos papéis na jornada da sua vida e agora vive o mais intenso, que será mais lembrado e que agora chega ao fim. Eu queria poder te tranquilizar. Se eu pudesse, eu mandava um bichinho para ficar perto de vocês. Você sabe que os bichos procuram quem tem o coração bom. Você mostrou o seu coração nesses 90 dias, pode colocar esse coraçãozinho em paz. Você tem medo de decepcionar as pessoas, mas não tem motivo nenhum para ninguém se decepcionar com você. É só orgulho. Se sonhar é coisa para gente louca, você fez todas as loucuras para realizar o seu sonho. Mas chegou a hora de aposentar essa camisa laranja. Vem para cá, Vinícius", finalizou.

Relembre como foi a formação do 16º paredão:

Nesta sexta-feira, 11, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o 16º paredão da temporada. Renata, Vitória Strada e Vinicius se encaram na berlinda e um deles será eliminado no domingo, 13.

A noite de formação de paredão começou com Renata já emparedada em decorrência da prova do líder da rodada. Logo depois, o anjo Vinicius deu o colar da imunidade para Delma.

Na sequência, o líder João Pedro emparedou Vitória Strada e disse que tomou uma atitude para que possa permanecer no jogo. Por fim, os participantes realizaram a votação no confessionário e o mais votado foi Vinicius.

Saiba quem votou em quem:

Diego votou em Vinicius

Guilherme votou em Vinicius

Vitória votou em Vinicius

Renata votou em Vinicius

Delma votou em Diego

Vinicius votou em Diego