Rafaella Justus presenteou suas 15 amigas com mimo de mais de R$ 600; veja

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, presenteou suas 15 amigas escolhidas para a festa com lembrança especial; confira

A festa de Rafaella Justus aconteceu na última sexta-feira, 30, em um hotel de luxo em São Paulo e todos os detalhes do evento continuam impressionando o público. Inclusive, em sua rede social, a apresentadora Ticiane Pinheiro tirou dúvidas sobre o grande dia e surpreendeu ao contar qual foi o presente das 15 amigas.

Como de tradição da festa de debutante, a herdeira da jornalista com Roberto Justus escolheu 15 meninas mais próximas para acompanhá-la mais de perto no grande dia. Além delas terem tido uma produção especial no salão de beleza da irmã da aniversariante, a empresária Luiza Justus, as garotas de vestido verde ganharam um mimo da anfitriã.

A esposa de Cesar Tralli então compartilhou qual foi a lembrança diferenciada para as eleitas. Rafaella Justus então as presenteou com um perfume de grife de 50 ml. O frasco na internet pode passar os R$ 600. É bom lembrar que depois da festa, elas tiveram uma festa do pijama com café da manhã no hotel.

Além de presentear as 15, Rafaella Justus deu para seus convidados mais de um tipo de lembrancinha. A organizadora responsável pelo evento, Andrea Guimarães, exibiu quais foram os mimos escolhidos pela cliente.

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)