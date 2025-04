Maria Melilo faz ação solidária de Páscoa e distribui chocolates

A ex-BBB Maria Melilo fez uma boa ação de Páscoa e distribuiu chocolates para cerca de 300 crianças em São Paulo. Confira!

A ex-participante do Big Brother Brasil, reality show exibido pela Rede Globo, Maria Melilo emocionou famílias da zona leste de São Paulo com um gesto repleto de generosidade e afeto.

Na semana que antecedeu a Páscoa, a famosa, que foi campeã do BBB 11, e é símbolo de superação após vencer o câncer, protagonizou mais uma ação solidária. Aos 41 anos, a atriz e modelo distribuiu ovos de Páscoa para 300 crianças assistidas pela Casa da Esperança Hope, no bairro Jardim Maria Lídia, localizado na zona leste de São Paulo.

A entrega contou com a presença de amigos como o ex-BBB Dicesar, o influenciador digital Tácito Cury e o dentista Cadu Crevelario. Além dos chocolates, os voluntários levaram afeto, atenção e alegria às crianças e suas famílias. A tradição solidária começou em 2011, ano marcante para Maria tanto pela vitória no reality quanto pelo início de sua batalha pela saúde, e desde então faz parte de sua trajetória pessoal.

No sábado, 12, a ação foi além dos doces: Maria também doou cestas básicas às famílias das crianças, reforçando o espírito de solidariedade e empatia que simboliza o verdadeiro sentido da Páscoa.

Look de Carnaval

Vencedora da 11ª edição do BBB, Maria Melilo se tornou assunto na web ao usar um vestido "ultracavado" para curtir os desfiles do Carnaval no Rio de Janeiro. Para ela, o look, pensado especialmente para a ocasião, reflete a ousadia que a época festiva pede.

"O Carnaval pede uma ousadia a mais. Mostrar o corpo é uma exaltação da beleza", afirmou Maria Melilo sobre a repercussão de seu look, em entrevista à CARAS Brasil. "O Carnaval é uma época de celebração dos corpos, seja ele qual for, e por alguns momentos deixamos de lado os problemas que enfrentamos no dia a dia e nos divertimos. Nos permitimos."

Ela explicou que o vestido foi justamente pensado para ser leve, ao mesmo tempo que trouxesse um toque de sensualidade. Além disso, a ideia era que também remetesse ao fundo do mar, mas fugindo de tecidos e aviamentos já clichês da época.

"Foi pensado em ser algo leve e sensual, e que remetesse ao fundo do mar. Para curtir o Carnaval, queríamos brincar com brilhos, mas saindo do óbvio dos paetês. Então buscamos uma textura de tecido que se assemelhasse com pele de arraia."

Melilo aproveitou para dizer que é grande fã do Carnaval, e declarou que a Grande Rio é sua escola do coração.

