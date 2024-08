Fabiana emociona Rafa Justus ao chegar sem avisar em sua festa

Rafaella Justus não conseguiu segurar as lágrimas ao ver sua irmã Fabiana Justus chegar de surpresa em sua festa de 15 anos

Nesta sexta-feira, 30, acontece a festa de 15 anos de Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Apesar do evento digno de conto de fadas, Rafa pensou que não contaria com a presença da irmã Fabiana Justus, fruto de um relacionamento anterior do empresário.

Isso porque Fabiana havia dito que não poderia estar presente, pois estava com a imunidade baixa, o que seria perigoso, já que ela trata uma leucemia diagnosticada no início do ano. Primeiro, a empresária fez questão de mandar um recado em vídeo para a irmã mais nova. Porém, depois ela surpreendeu a todos ao surgir no evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Rafaella não conseguiu segurar as lágrimas e se emocionou com a presença da irmã. As duas se abraçaram emocionadas na ocasião. Fabi chegou ao local com um vestido preto super estiloso e máscara para se proteger. No entanto, ela retirou a máscara na hora de posar para algumas fotos ao lado da aniversariante.

Fofura

Irmãs mais novas de Rafaella Justus, as pequenas Vicky, de quatro anos, e Manuella, de cinco anos, esbanjaram fofura durante a festa de aniversário de 15 anos da irmã. As duas chegaram ao evento com looks no maior estilo de princesas.

As duas usaram vestidos rodados em tons de rosa e com penteados presos. Além disso, elas contaram com laços na cintura dos modelitos.

Vale lembrar que Vicky é filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert. Por sua vez, Manuella é herdeira de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.