BBB 25: Guilherme, Renata e Delma disputam o 17º paredão da temporada

Depois da eliminação de Vinicius do BBB 25, os participantes fizeram uma nova Prova do Líder e formaram mais um paredão. Saiba como foi

Na noite deste domingo, 13, o BBB 25, da Globo, seguiu em modo turbo. Depois da eliminação de Vinicius no início do programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a Prova do Líder e a formação do paredão. Saiba como foi:

Prova do líder

Na prova do líder da rodada, os participantes foram divididos em duplas. Um integrante da dupla ficou pendurado em uma prancha e teve a missão de ver um gabarito do outro lado do muro quando era levantado. O outro integrante precisou levantar a prancha do amigo e também encontrar as peças para colocar no painel de acordo com o gabarito.

A dupla vencedora foi João Pedro e Renata, que foi a dupla que conseguiu cumprir a prova no menor tempo e com mais acertos. Na segunda etapa, a dupla se desfez e eles duelaram. Na prova, eles tiveram que apertar os botões nas paredes no menor tempo enquanto estavam pendurados por uma dupla. O mais foi rápido foi João Pedro, que foi quem se tornou o novo líder do programa .

Formação do paredão

Depois da prova do líder, os brothers e sisters formaram o 17º paredão da temporada. O líder João Pedro indicou Guilherme. "Eu sei que ele me colocaria também", disse ele. Logo depois, os participantes fizeram a votação no confessionário e a mais votada foi Renata. Na dinâmica da rodada, a segunda pessoa mais votada também foi emparedada e foi a Delma.

Com isso, o 17º paredão é disputado por Guilherme, Renata e Delma .

Saiba quem votou em quem:

Guilherme votou em Renata

Diego votou em Renata

Renata votou em Delma

Vitória votou em Renata

Delma votou em Renata