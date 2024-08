VÍDEO: Rafa Justus dança muito ao som do DJ Pedro Sampaio em sua festa

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus atrai todos os olhares ao se jogar na dança ao som do DJ Pedro Sampaio

A debutante Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, mostrou toda a sua animação durante o momento da pista de dança em sua festa de 15 anos. Na madrugada deste sábado, 31, ela se jogou na pista ao som do DJ Pedro Sampaio e os vídeos deste momento viralizando na internet.

Rafa surgiu toda animada ao se divertir ao lado do músico e também de sua mãe. Com o seu segundo vestido da noite, que foi um look prateado e brilhante, a adolescente mostrou que leva jeito para a dança e tem muita energia para se divertir.

A festa de Rafaella Justus começou com o estilo mais princesa. Ela usou um vestido rosa com saia rodada e dançou valsa e outros estilos com os homens de sua família. Logo depois, ela trocou o figurino e se jogou na pista de dança. A festa terminou quando era mais de 4 horas da madrugada e ela foi para uma suíte de luxo em um hotel com suas 15 amigas e a família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O bolo de aniversário de Rafa Justus

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a adolescente Rafaella Justus realiza o sonho de ter sua festa de debutante! A menina completou 15 anos de idade em julho e marcou a festa para agosto. E, para o seu grande dia, ela escolheu um bolo de aniversário sofisticado.

O bolo de debutante de Rafa Justus foi confeccionado em três camadas com decoração em rosa claro e com rosas decorativas. O doce chamou a atenção ao ser colocado na área decorada com vários painéis de Led e flores em tons de rosa.

A cake designer Mariana Junqueira contou detalhes sobre a preparação do bolo, que teve símbolos especiais para a noite de festa. "15 rosas representando cada ano de sua vida! Cada uma feita cuidadosamente por minha equipe, pétala por pétala, 26 pétalas em cada flor, pintadas a mão em tons de rosa claro! O bolo, que é verdadeiro e no sabor bem casado, foi escolhido pelo Roberto, e aprovado pela Rafinha, foi coberto com pasta americana simulando a textura da identidade do convite da festa", disse ela.