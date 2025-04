Virginia Fonseca encanta em foto com marido e filho caçula: 'Meus gatos'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca postou algumas fotos em que aparece com o marido Zé Felipe e o filho José Leonardo, de sete meses

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Neste domingo, 13, a digital ifluencer comemorou o Dia do Beijo do melhor jeito possível. A empresária e o marido Zé Felipe encheram o filho José Leonardo, de sete meses, de beijos.

Nas fotos publicadas por Virginia ela surgiu com um biquíni verde, enquanto o cantor e o bebê estavam com roupas da mesma cor.

"A mãe pode dar beijo? Domingando com meus gatos", escreveu ela na legenda da publicação. Além de José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e de Maria Flor, de dois.

Tema da festa de Maria Alice

No sábado, 12 a digital influencer mostrou uma conversa que teve com a filha Maria Alice, de três anos, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe. A pequena completa quatro anos em maio e Virginia perguntou qual o tema que ela deseja para a festa.

"Eu perguntei e não filmei porque eu pensei que poderia ser qualquer resposta menos essa. Maria Alice, o seu aniversário está chegando. Qual vai ser o tema?", perguntou Virginia. "Do Halloween", respondeu a menina.

"Você tem certeza?", se surpreendeu Virginia. "Agora eu", interrompeu Maria Flor, de dois anos. "O seu está longe ainda, Floflo. O seu vai ser da Cinderela, não é? Mais para frente eu vou te perguntar de novo", disse Virginia, antes de voltar Maria Alice. "Mas o seu está chegando, eu preciso saber. Você quer Halloween mesmo?".

"Hallowenn por favor", respondeu Maria Alice, mostrando que não está disposta a mudar de ideia. Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, de sete meses.

