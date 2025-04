Filho de Maíra Cardi se casa em cerimônia luxuosa; veja detalhes

Primogênito de Maíra Cardi, Lucas Cardi oficializou a união com a atriz Thuani Todeschini em uma cerimônia ao ar livre no sábado, 12

O filho mais velho de Maíra Cardi já está casado! Lucas Cardi, de 24 anos, oficializou a união com a atriz e influenciadora digital Thuani Todeschini, de 25, na tarde de sábado, 12, em uma cerimônia luxuosa e intimista ao ar livre.

Por meio das redes sociais, a recém-casada compartilhou com o público alguns detalhes do dia tão aguardado. Nos registros, a nora de Maíra mostrou o vestido de noiva escolhido e toda a preparação ao lado das madrinhas antes de subir ao altar.

Thuani Todeschini também exibiu a ajuda que Lucas recebeu do padrasto, Thiago Nigro, marido de Maíra Cardi. O coach foi o responsável por auxiliar o enteado a se vestir para a cerimônia. Sophia Cardi, filha caçula da famosa, foi uma das damas de honra do casamento.

O casamento do primogênito de Maíra foi emocionante e muito badalado, com direito a uma dança especial dos recém-casados na pista. Vale lembrar que a coach e influenciadora foi quem pagou a cerimônia. Ela, no entanto, deixou claro que os noivos escolheram sozinhos todos os detalhes.

Confira as detalhes do casamento de Lucas Cardi:

Maíra Cardi revela que não vai sustentar o filho após casamento

Recentemente, Maíra Cardi, de 41 anos, afirmou que deixará de bancar o filho, Lucas Cardi, de 24, que se casará ainda este mês com Thuani Todeschini. A empresária comentou sobre essa nova fase na vida do filho e explicou o acordo que será colocado em prática após o casamento.

"É muito importante que o homem consiga exercer o papel masculino do provedor dentro da casa dele para que ele seja admirado pela esposa. A partir do momento que ele sai da minha casa e ele continua recebendo dinheiro da mamãe, ele vai virar aquele filho, aquele marido que a gente não gosta, que é o filhinho da mamãe que não respeita a mulher e não coloca a mulher acima de tudo", comentou ela em entrevista à Quem.

Em seguida, Maíra comentou que, apesar de ainda oferecer apoio financeiro a Lucas, o criou para ser independente; confira mais detalhes!

