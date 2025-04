Déa Lúcia e Thales Bretas marcam presença em exposição sobre Paulo Gustavo

Déa Lúcia e Thales Bretas marcaram presença e se emocionaram em uma exposição sobre a trajetória de Paulo Gustavo, que morreu em 2021

No último sábado, 12, aconteceu a inauguração da exposição Rir é um Ato de Resistência, em homenagem a Paulo Gustavo, que morreu em 2021 devido a complicações causadas pelo Covid-19.

O evento, que acontece no MAC, em Niterói, contou com a presença de Déa Lúcia e Thales Bretas, mãe e viúvo do humorista, respectivamente.

Os dois posaram juntos e Déa Lúcia não conseguiu segurar as lágrimas ao relembrar a trajetória do filho, que nos deixou com apenas 42 anos.

Além de Thales Bretas, Paulo Gustavo também deixou os filhos Romeo e Gael, de cinco anos.

Contato com Paulo Gustavo

O dermatologista Thales Bretas, que é viúvo do humorista Paulo Gustavo, revelou sonhos com o marido em prol dos filhos deles, Romeo e Gael. Criando os meninos sozinho depois da morte do marido na pandemia de Covid-19, ele contou que sente que Paulo Gustavo está satisfeito com a criação dos meninos.

"Em sonhos e pensamentos, eu também peço ajuda ao Paulo. Criar filhos era um projeto em conjunto, né? Ele me diz que está tudo bem, que agora a decisão é minha. Tenho a sensação de que ele está satisfeito com a minha performance como pai solo", disse ele ao Jornal Extra.

Então, ele contou que tem contato frequente com Dona Déa e Ju Amaral, que são a mãe e a irmã de Paulo Gustavo. "Meus parentes são de Belo Horizonte; minha irmã mora na Austrália. A família que tenho no Rio são elas, aqui pertinho de mim, no Leblon", afirmou.

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, abriu o coração ao falar sobre a perda do filho em uma entrevista ao WOW Podcast. Segundo ela, o ator, que faleceu aos 42 anos em 2021 devido a complicações da Covid-19, sempre teve uma forte conexão com o mundo espiritual e chegou a pressentir sua partida.

"Ele tinha medo. Paulo Gustavo era medroso! Ele tinha uma energia, ele era sensitivo, ele tinha medo e dizia 'Eu vou morrer cedo'. Desde sempre ele dizia", disse ela. Déa falou sobre quando a pandemia de Covid-19 iniciou e o artista pressentiu sua morte. "Ele (falou) para mim 'mãe você é tão raça ruim que nem Covid aguentou com você ein', tudo ele fazia uma brincadeira... aí ele terminou' mas se eu pegar, eu vou morrer' (...) Ele falou, toda semana ele falava. Ele tinha uma intuição, era uma coisa... não era normal", comentou.

