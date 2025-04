Mortes do astro Val Kilmer e do ex-tenista Ivan Kley, pai de Vitor Kley, marcam a semana

A semana foi bastante movimentada no mundo dos famosos; confira a seguir um resumo dos fatos mais importantes feito pela CARAS Brasil!

Uma semana repleta de notícias da vida dos famosos chamou bastante a atenção dos leitores da CARAS Brasil. Teve de tudo um pouco. Entre os assuntos, estão as mortes do ator Val Kilmer, considerado um dos maiores astros do cinema, aos 65 anos, na última terça-feira, 1º; e do ex-tenista Ivan Kley, pai de Vitor Kley, aos 66, na quinta-feira, 3. E não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias!

LUCY RAMOS JÁ É MAMÃE!

A atriz Lucy Ramos deu à luz Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano, com quem está junto há cerca de 18 anos. O nascimento da menina foi anunciado nesta sexta-feira, 4, por meio de um post feito pela mamãe coruja nas redes sociais. Lucy mostrou fotos do pé da filha recém-nascida logo após o parto e também do enfeite da porta da maternidade.

"Oi, titias e titios, cheguei! Minha mãe me contou que havia uma grande torcida para que tudo desse certo no parto. E deu, viu? Foi uma benção! Estamos bem. Glatidão por todo o carinho e pelas preces. Depois que minha mãe entender um pouco sobre como cuidar de mim, ela virá aqui mostrar como foi a minha chegada, tá? Assinado: Kyara", escreveu na legenda.

Nasce Kyara, a primeira filha de Lucy Ramos e Thiago Luciano - Foto: Reprodução/Instagram

MORTE DO PAI DE VITOR KLEY

O cantor Vitor Kley lamentou a morte do pai, o ex-tenista Ivan Kley, com uma homenagem comovente nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 4, o artista fez um post especial com fotos de Ivan ao longo de sua vida, e falou sobre a dor de perdê-lo, mas demonstrou tranquilidade para deixar o pai fazer a passagem em paz.

"Meu herói de olhos azuis agora é de fato o maior farol. Pai, tu se tornou infinito!", disse ele. "Ainda tinha 2 coisas que eu queria ter feito contigo… uma delas eu sei que tu vai ouvir de onde estiver, vai por mim. Enfim agora tu tá com a mente e o coração em paz. descansa tranquilo e na boa que a gente vai te honrar por aqui. Te amo, doutor, cachorrão. Já te sinto mais forte e presente. “vamos por mais!”", continuou.

Ivan Kley faleceu aos 66 anos na última quinta-feira, 3, em Itajaí, Santa Catarina, em decorrência do tromboembolismo pulmonar, que é a obstrução de uma artéria.

GRAVIDEZ DE CAROL PEIXINHO

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou que já escolheu os possíveis nomes do filho com o cantor Thiaguinho. Os dois ainda não sabem se vão ter um menino ou uma menina, mas definiram os nomes.

Ela fez a revelação por meio de um vídeo nas redes sociais. Ela perguntou para a mãe e um amigo sobre qual deve ser o sexo do bebê. “Acha que é menino ou menina?”, perguntou ela. Então, a mãe respondeu: “Não sei, acho que é um menino”.

E o amigo brincou: “Eu tenho já minhas sugestões de nomes”. Porém, Carol disse que não quer opções de nome. “Que sugestão de nome! Eu já tenho os nomes! Quero saber se você acha se é menino ou menina. Não vou falar os nomes agora não”, disse ela, fazendo mistério.

MORRE VAL KILMER

O ator Val Kilmer faleceu aos 65 anos na última terça-feira, 1º, em Los Angeles, por complicações de uma pneumonia. Segundo o jornal The New York Times, a causa da morte foi confirmada por Mercedes Kilmer, filha do artista.

Considerado um dos maiores astros do cinema, Kilmer deu vida a personagens famosos como o super-herói Batman no longa-metragem Batman Forever (1995), Jim Morrison em The Doors - O Filme (1991), e Top Gun - Ases Indomáveis (1986), clássico dos anos 1980.

TUMOR DE JULIO IGLESIAS

O cantor Julio Iglesias (81) vive com um tumor que dificulta sua locomoção. De acordo com o jornal La Nacion, o artista está com osteoblastoma, que é um tumor benigno na coluna. Em entrevista no programa de rádio Poniendo las Calles, o jornalista Carlos Herrera, que é amigo do cantor, falou sobre como anda a saúde dele.

O jornalista contou que Iglesias está bem, mas tem dificuldade de andar. “O problema está na coluna, e isso tem causado muitas deficiências. Ele diz que está ótimo da cintura para cima. Da cintura para baixo, ele tem 500 anos”, afirmou.

FIM COM A TV GLOBO

A atriz Leandra Leal surpreendeu o público na manhã desta quinta-feira, 3, ao revelar que encerrou seu contrato com a TV Globo após 30 anos de trabalho na emissora. A novidade foi informada pela artista através de um relato de agradecimento publicado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial, Leandra abriu um álbum de fotos com algumas lembranças de sua trajetória na empresa. Ao longo do texto, a famosa relembrou desafios enfrentados nos bastidores, amizades feitas e inúmeros aprendizados.

"Eu achava muito estranho quando as pessoas chamavam a Globo de casa. Afinal era uma empresa, e é meio estranho romantizar viver no trabalho. Mas com o tempo esse nome casa foi fazendo sentido pra mim através das relações que eu construí nessa empresa. Eu vivi grandes amizades nesses 30 anos de Globo, por mais industrial que fosse o ritmo, a criatividade é sempre um fluxo e as relações que ali se criam são íntimas, intensas no tempo infinito e limitado de cada projeto", iniciou ela.

Leandra Leal anuncia fim de contrato com a Globo após 30 anos - Foto: Reprodução/Instagram

MORTE DE ATOR DA NETFLIX

O fisiculturista e ator Vittorio Pirbazari, conhecido por viver o vilão da série Dogs of Berlin, da Netflix, morreu na última segunda-feira, 31, aos 44 anos. Segundo o ator e diretor Said Ibrahim, amigo do artista, ele sofreu um ataque cardíaco enquanto corria na esteira de uma academia.

E ele também lamentou a morte do amigo. “Simplesmente acontece, de um momento para o outro. Você nunca sabe quando isso vai acontecer”, disse ele, que se emocionou ao gravar um vídeo de despedida. “Muitos de vocês que conheceram Vito veem um cara de dois metros de altura e muitos músculos que parece perigoso e o que eu sei. Mas posso dizer: Vito tinha um coração mole”, completou.

Na série Dogs of Berlin, Pirbazari deu vida ao personagem Daher Tarik em quatro episódios. O ator também integrou o elenco de outras produções alemãs, como Pumpen e Viktor Bringt’s.

O fisiculturista e ator Vittorio Pirbazari - Foto: Reprodução/Instagram

GRETCHEN PROCESSA PÁGINA

Nesta quinta-feira, 3, Gretchen fez um longo desabafo em suas redes sociais e contou que processou uma página que usava inteligência artificial para criar memes de cunho sexual com a sua imagem.

"Bom dia, amores. Vamos então às explicações, já que precisa, né? A página fez vídeos de inteligência artificial de cunho sexual a meu respeito. Vários. Eu entrei em contato com eles, pedi para pararem, pedi para tirarem. Me ignoraram. Eu entrei com o processo e ganhei", revelou a cantora.

"Os outros memes e gifs que todos os foruns fazem, eu amo, divulgo, uso. Então, não vamos misturar uma coisa com a outra. A página fez um trabalho sujo e nojento com a minha imagem e com a minha voz de inteligência artificial, com cunho sexual, e eu pedi que parassem, eles não pararam. Então, entrei com o processo e ganhei. Essa é a verdade. Não confundam e nem misturem as coisas", continuou.

BRIGA ENTRE MONIQUE E BÁRBARA EVANS

Monique Evans usou as redes sociais na quinta-feira, 3, para publicar uma homenagem à pequena Ayla, sua neta mais velha. A menina é filha de Bárbara Evans, herdeira da apresentadora.

Em seu perfil oficial, Monique, que brigou com Bárbara recentemente e foi bloqueada, lamentou a ausência no aniversário de 3 anos da neta. Mãe e filha pararam de se falar em 2024 após um conflito familiar, que veio à tona em janeiro deste ano.

Ayla ganhou uma festinha intimista em casa para celebrar a data especial ao lado da família. Bárbara compartilhou com o público alguns registros do momento em que ela, o marido e os dois filhos gêmeos cantaram "parabéns" para a primogênita.

Monique, que não possui mais contato com a filha desde que foi bloqueada, deixou uma mensagem carinhosa em suas redes sociais para a neta.

