Famosos entram na ‘trend’ e criam suas versões de boneco com a IA

Depois do sucesso da trend para virar um anime com inspiração na estética do Studio Ghibli, os famosos já estão em uma nova trend. Nesta semana, as redes sociais foram dominadas por fotos das pessoas como boneco colecionável.

A versão do boneco colecionável é criada com o uso da inteligência artificial. Entre as celebridades que já entraram na brincadeira da trend estão Celso Portiolli, Ratinho, Túlio Gadelha, Otaviano Costa e Lucas Lima.

A trend é feita por meio da atualização do ChatGPT e é possível criar um boneco com suas características físicas e personalizar os acessórios que viriam com seu brinquedo inspirado em seus gostos pessoais.

Confira abaixo as imagens criadas pelas celebridades:

Lucas Lima criou sua versão de boneco colecionável

Como fazer a sua foto de boneco colecionável?

De acordo com o site Tecnoblog, a foto de boneco colecionável é criada a partir do ChatGPT. Por lá, você precisa fazer o upload de uma foto sua para ser inspiração para a inteligência artificial (IA) e dar um prompt, que é um comando de texto, para que o programa saiba o que precisa fazer.

No prompt, você precisa pedir para que a IA crie uma imagem de um boneco com inspiração na sua foto, colocar o boneco dentro de uma caixa colecionável e criar acessórios baseados em suas preferências, como instrumentos musicais, hobbies e trabalho. Inclusive, você deve dizer o que deve estar escrito na caixa e quais são as cores que você deseja.

A geração da imagem na IA pode demorar um tempo porque é um processo complexo.

