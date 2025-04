Causa da morte de Ivan Kley, pai de Vitor Kley, é revelada. Entenda o que é

O ex-tenista e pai do cantor Vitor Kley, Ivan Kley, faleceu aos 66 anos em Itajaí, Santa Catarina, na quinta-feira, 3. Entenda qual foi a causa da morte dele

O ex-tenista e pai do cantor Vitor Kley, Ivan Kley, faleceu aos 66 anos de idade em Itajaí, Santa Catarina, na quinta-feira, 3. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis, a causa da morte dele foi o tromboembolismo pulmonar .

Segundo o site do Hospital Albert Einstein, o tromboembolismo pulmonar é uma condição grave . Esta situação acontece quando há um bloqueio de uma artéria, que é um vaso do pulmão, por um coágulo de sangue. Este diagnóstico também é conhecido como embolia pulmonar.

No quadro do tromboembolismo pulmonar, o paciente sofre uma redução na quantidade de oxigênio no sangue em decorrência do bloqueio , o que pode levar a morte da região afetada pelo coágulo e também impactos em vários órgãos do corpo. É um quadro grave e que pode levar à morte.

Os principais sintomas envolvem dor no peito, falta de ar, batimento acelerado do coração, inchaço das pernas, tosse, tontura e sudorese intensa. A embolia pulmonar pode acontecer por vários motivos, como imobilidade prolongada, cirurgias extensas, anticoncepcionais com estrógeno, gravidez, varizes, obesidade, tabagismo, insuficiência cardíaca, covid-19 e problemas de coagulação no sangue, entre outros.

O anúncio da morte de Ivan Kley

A morte de Ivan Kley foi confirmada por meio de um comunicado oficial da Confederação Brasileira de Tênis nas redes sociais.

"É com grande pesar que a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) comunica o falecimento do ex-tenista Ivan Kley, ocorrido nesta quinta-feira, em Itajaí (SC), aos 66 anos, vítima de tromboembolismo pulmonar. Ivan Kley foi um dos grandes nomes do tênis brasileiro, marcando sua carreira tanto nas quadras nacionais quanto internacionais. Com um estilo de jogo vibrante e combativo, ele se destacou como um dos principais tenistas de sua geração. Seu melhor ranking na Associação de Tenistas Profissionais (ATP) foi 81º em simples e 56º em duplas. Após sua aposentadoria das competições, Ivan seguiu sua trajetória no tênis como diretor da academia ADK Tennis, em parceria com Patricio Arnold, contribuindo para o desenvolvimento e formação de novas gerações de tenistas".

"A Confederação Brasileira de Tênis expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Ivan Kley, lembrando sempre de sua dedicação e amor ao esporte, que será eternamente lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar sua trajetória. O velório acontecerá no sábado (5), das 9h às 15h, no Crematório Vaticano - BR 101, km 132, 3650 - Balneário Camboriú (SC)", escreveram.