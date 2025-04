Morre Ivan Kley, ex-tenista e pai do cantor Vitor Kley, aos 66 anos

Ivan Kley, um dos grandes nomes do tênis brasileiro, faleceu na noite de quinta-feira, 3, em Itajaí, Santa Catarina

Ivan Kley, um dos grandes nomes do tênis brasileiro e pai do cantor Vitor Kley, faleceu na noite de quinta-feira, 3, aos 66 anos, em Itajaí, Santa Catarina, vítima de tromboembolismo pulmonar . A morte do ex-atleta foi confirmada pela Confederação Brasileira de Tênis.

Ao longo de sua carreira nas quadras, Ivan alcançou o 81º lugar no ranking mundial de simples da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), e chegou à 56ª posição nas duplas. Após a aposentadoria, ele manteve sua dedicação ao esporte e se tornou diretor de uma academia de tênis ao lado do também ex-atleta argentino Patricio Arnold.

Em nota, a Confederação Brasileira de Tênis lamentou a morte do ex-tenista: "Ivan Kley foi um dos grandes nomes do tênis brasileiro, marcando sua carreira tanto nas quadras nacionais quanto internacionais. Com um estilo de jogo vibrante e combativo, ele se destacou como um dos principais tenistas de sua geração", declarou em um trecho.

"A Confederação Brasileira de Tênis expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Ivan Kley, lembrando sempre de sua dedicação e amor ao esporte, que será eternamente lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar sua trajetória", completou a Confederação.

Vitor Kley ressalta maturidade

Após passar o ano sem lançamentos solo, Vitor Kley retornou no início de dezembro de 2024 com o single De Novo. O nome não é um acaso, já que marca o seu carinho com os fãs e o desejo de continuar fazendo arte.

Em entrevista à CARAS Brasil no TikTok Awards, o artista revela um lado pessoal pouco mostrado na sua vida discreta, mesmo sendo uma figura pública de notoriedade. Criativo e talentoso, ele fala sobre maturidade e sensibilidade masculina; confira o bate-papo completo!

