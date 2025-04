BBB 25: João Pedro é o novo líder do reality show

João Pedro se tornou o novo líder do BBB 25, da Globo, ao vencer prova que exigiu agilidade e sorte dos participantes

Logo depois da eliminação de Maike do BBB 25, da Globo, João Pedro se tornou o novo líder do reality show. Ele foi o brother que se deu melhor na prova do líder que exigiu agilidade e sorte. Saiba como foi:

Na primeira etapa da prova, os participantes tiveram que buscar as peças de um quebra-cabeça e montá-lo de forma correta no menor tempo possível. Os brothers Vinicius, Guilherme e João Pedro foram os mais rápidos e se classificaram para a próxima fase.

Na segunda etapa, eles tiveram que ter sorte. Os três escolheram chaves numeradas em busca da chave correta que conseguiria abrir a porta. João Pedro se deu bem e venceu a prova.

O pronunciamento de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt fez um pronunciamento no BBB 25, da Globo, para alertar os participantes sobre as polêmicas que aconteceram na madrugada de quinta-feira, 10. Maike e Vinicius deram o que falar na internet por causa de gestos duvidosos com Renata e João Gabriel, respectivamente.

Maike foi visto puxando o cabelo de Renata e dando uma mordida no braço dela. Por sua vez, Vinicius apertou João Gabriel em uma brincadeira deles. Durante o dia, os internautas chegaram a pedir a expulsão de Maike. Porém, a Globo não tomou esta atitude e deixou o paredão rolar normalmente.

Com isso, antes do anúncio do eliminado da noite, Tadeu entrou ao vivo no confinamento pelo telão e falou com os participantes sobre a importância de respeitar o corpo do outro e tomar cuidado com suas atitudes. "Passei aqui rapidinho para dar um recado sobre comportamento que a gente viu durante a madrugada. Maike, você sabe que houve excessos. Na hora, a própria Renata te advertiu e a produção também, duas vezes, inclusive. Então tem que ficar atento. O Maike ainda recebeu mais de 10 advertências ao longo da noite, mas por outros motivos não ligados à Renata. Eu queria focar na sua relação com a Renata. Hoje mais cedo, a Renata foi bem direta na conversa que vocês dois tiveram, te chamou a atenção mais uma vez sobre o que aconteceu de madrugada, o Maike já pediu desculpas várias vezes e a gente está vendo que vocês se resolveram. Mas eu estou aqui para fazer o alerta, mais atenção, atitudes assim podem comprometer a jornada de vocês. Então, atenção”, disse ele.

E completou: "Também quero falar com Vinicius e João Pedro. Vocês ficaram na brincadeira de um apertar o outro, Vinicius deu uns puxões no João. Ficou claro que era uma brincadeira, mas é sempre bom lembrar sobre o respeito que deve ter sobre o corpo do outro e o cuidado com esse tipo de brincadeira de mão que pode terminar mal, tá bom? Então atenção todos e bora seguir com o jogo”.