Nasce Kyara, a primeira filha de Lucy Ramos e Thiago Luciano

A atriz Lucy Ramos celebra o nascimento da primeira filha, Kyara, fruto do casamento de 18 anos com Thiago Luciano: ‘Estamos bem'

A atriz Lucy Ramos já é mamãe! Ela deu à luz Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano, com quem está junto há cerca de 18 anos. O nascimento da menina foi anunciado nesta sexta-feira, 4, por meio de um post feito pela mamãe coruja nas redes sociais.

Lucy mostrou fotos do pé da filha recém-nascida logo após o parto e também do enfeite da porta da maternidade.

"Oi, titias e titios, cheguei! Minha mãe me contou que havia uma grande torcida para que tudo desse certo no parto. E deu, viu? Foi uma benção! Estamos bem. Glatidão por todo o carinho e pelas preces. Depois que minha mãe entender um pouco sobre como cuidar de mim, ela virá aqui mostrar como foi a minha chegada, tá? Assinado: Kyara", escreveu na legenda.

O quarto da filha de Lucy Ramos

Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do quarto de Kyara, sua primeira filha com Thiago Luciano. Em seu perfil, a atriz postou fotos e um vídeo exibindo tudo o que escolheu para o cantinho da herdeira. Uma das paredes tem o desenho dos quatro cachorros do casal e a natureza. O cômodo ainda conta com um berço de madeira, uma poltrona de amamentação, uma cômoda com trocador e uma cama estilo montessoriana.

"O cantinho da Kyara já está pronto para recebê-la e começar uma nova história. Tudo do jeitinho que pensei: delicado, minimalista e carregado de afeto em cada detalhe. Coração quentinho em ver tudo se materializando", disse a mamãe coruja ao postar o vídeo.

Depois, Lucy compartilhou fotos com mais detalhes do cômodo. "Mais um pouquinho do quarto da minha princesa. Fiquei feliz que vocês gostaram e conseguiram captar a essência do aconchego, da simplicidade, organicidade e do sentido para nossa família. Seus aposentos te esperam, Kyky!", escreveu a famosa, que recentemente esteve no ar na novela 'Família é Tudo', da Globo.

