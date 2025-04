O apresentador do Tá na Hora, do SBT, Datena, errou o nome da repórter Nicole Bonetti e não gostou de ser corrigido durante o noticioso

Nesta quinta-feira, 10, o apresentador do Tá na Hora, do SBT, José Luiz Datena, de 67 anos, deu uma bronca ao vivo na repórter Nicole Bonetti após ser corrigido pela profissional durante a apresentação do noticioso. Isso porque, antes de seguir com a notícia, ela informou que o seu nome não é Daniele e, por isso, não havia respondido ao seu chamado.

"Sou a Nicole, Datena. Por isso achei que vocês estivesse falando com outra pessoa. Mas vou continuar com as informações...", disse.

Datena, então, a interrompeu e ressaltou que isso não era mais importante que a notícia. Inclusive, ele voltou a chamar Nicole por outro nome.

"Está bom, Nicole. A Daniele pode ser muito boa, mas você é ótima. Por gentileza, Daniele, quando você ouve o apresentador te chamar, depois você reclama. Fala primeiro a notícia que você tem que dar. Mais importante é a notícia, o apresentador fica em segundo plano”, disparou ele, que terminou com um "desculpe a nossa falha".

Confira, abaixo, o momento:

Datena celebra estreia no SBT

Recentemente, Datena assinou contrato com o SBT e assumiu o comando do programa Tá na Hora, exibido diariamente nas tardes da emissora.

Na véspera de sua estreia, Datena, inclusive usou as redes sociais para celebrar o início do novo desafio e aproveitou para resgatar fotos ao lado de Silvio Santos (1930-2024). Nas imagens publicadas, ele aparece em diversos encontros com o veterano na atração dominical Programa Silvio Santos. Confira!

