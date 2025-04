Filme brasileiro concorrerá à Palma de Ouro em Cannes, na França

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, chega aos cinemas brasileiros no segundo semestre; trama se passa no Brasil em 1977

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, terá a sua estreia mundial no Festival de Cannes, que acontece na cidade francesa entre os dias 13 e 24 de maio. O longa disputa a Palma de Ouro, prêmio mais importante do evento , e estreia nos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2025.

Kleber já disputou a Palma de Ouro de Cannes com Bacurau (2019) e Aquarius (2016). Também participou de outras mostras do evento, como em 2023 com o documentário Retratos Fantasmas.

"Eu penso logo na equipe extraordinária e nas filmagens inesquecíveis que tivemos ano passado. E no elenco maravilha e em Wagner Moura, grande ator, astro e pessoa. O filme está quase pronto depois de oito meses de montagem", contou Kleber em seu perfil no Instagram.

"Obrigado a Emilie por organizar tudo como a grande produtora que é. Obrigado a nossos coprodutores da MK Productions, Lemming e One Two Films. Obrigada a MK2 e Ad Vitam, que distribui o filme na França. E a Vitrine Filmes, que distribui nossos filmes no Brasil desde Crítico", escreveu o diretor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitrine Filmes (@vitrine_filmes)

O Agente Secreto

O Agente Secreto aborda a história recente do Brasil, com um thriller ambientado em 1977, durante a ditadura militar. O tema também foi tratado no filme Ainda Estou Aqui de Walter Salles, premiado como o Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

Wagner é Marcelo, um especialista em tecnologia que sai de São Paulo para Recife (PE) em 1977. Dono de um passado misterioso, ele é espionado pelos vizinhos e descobre que a cidade está longe da calmaria que procurava.

O Festival de Cannes 2025 entregará a Palma de Ouro Honorária a Robert De Niro, pelo conjunto de sua obra, e verá a estreia de Missão Impossível - O Acerto Final, o último filme da franquia de Tom Cruise.

O Brasil é o convidado de honra do Mercado de Filmes, evento paralelo ao festival.

Leia também: Diretor de 'Ainda Estou Aqui' teria perdido valor milionário após sucesso do filme