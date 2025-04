Paula Barbosa mostra o rosto do filho recém-nascido: 'Meu amor'

A atriz Paula Barbosa, a Zefa da novela 'Pantanal', postou uma foto do rostinho do filho, Arthur, que nasceu no dia 26 de março

Paula Barbosa encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 10, ao compartilhar fotos inéditas de seu filho caçula, Arthur. O menino, fruto de seu casamento com o produtor musical Diego Dalia, veio ao mundo no dia 26 de março.

A intérprete da personagem Zefa no remake da novela Pantanal, da TV Globo, postou no feed uma foto com o herdeiro após o parto e se declarou: "Meu Arthur, meu amor!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Já nos Stories, a atriz, que também é mãe de Daniel, de oito anos, mostrou o rostinho de Arthur. "Esse pequeno mal chegou e já não consigo mensurar o tamanho e a força do meu amor por ele. Arthur: generoso, nobre e forte como uma pedra", disse ela.

Nesta última quarta-feira, 9, Paula encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar nos Stories uma foto de seu filho mais velho, Daniel, admirando o irmãozinho, Arthur. No registro, o primogênito aparece encostando seu nariz no mais novo membro da família.

Paula Barbosa relembra abuso psicológico durante gestação

Paula Barbosa compartilhou um vídeo em suas redes sociais e relembrou momentos difíceis que viveu quando estava grávida do seu filho Daniel, atualmente com oito anos, fruto do seu relacionamento com Diego Dalia.

A atriz disse que se inspirou pelo relato de influenciadora que sofreu violência obstétrica e decidiu contar sua história. "Eu mesma tenho a minha história, aconteceu há oito anos. Eu não cheguei tão longe. Estava com cinco para seis meses e tomei decisão de mudar a equipe médica. Tinha pesquisado sobre o parto humanizado e me apaixonei e quis mergulhar neste universo. Porém, tinha um médico que me tratava desde a adolescência. Era Deus no céu e ele na terra. Tudo o que ele falava era lei para mim", disse ela em um trecho. A famosa contou que o médico queria influenciá-la a fazer uma cirurgia sem necessidade. Confira o relato completo!

