Gretchen processa página por uso indevido de sua imagem: 'Sujo e nojento'

Nesta quinta-feira, 3, Gretchenfez um longo desabafo em suas redes sociais e contou que processou uma página que usava inteligência artificial para criar memes de cunho sexual com a sua imagem.

"Bom dia, amores. Vamos então às explicações, já que precisa, né? A página fez vídeos de inteligência artificial de cunho sexual a meu respeito. Vários. Eu entrei em contato com eles, pedi para pararem, pedi para tirarem. Me ignoraram. Eu entrei com o processo e ganhei. Os outros memes e gifs que todos os foruns fazem, eu amo, divulgo, uso. Então, não vamos misturar uma coisa com a outra. A página fez um trabalho sujo e nojento com a minha imagem e com a minha voz de inteligência artificial, com cunho sexual, e eu pedi que parassem, eles não pararam. Então, entrei com o processo e ganhei. Essa é a verdade. Não confundam e nem misturem as coisas", começou ela.

Gretchen ainda foi criticada por alguns fãs pela atitude e fez questão de rebater. "Meu advogado está totalmente atento. Ele está amando ganhar essas ações. Lembre-se que o meu jurídico é muito bom, eles não são o primeiro. Então, eu estou vendo, printando, e ele está gravando. Então, não tem como, se apagar a gente vai saber e também vão ser processados. Não tem problema nenhum, o jurídico da minha empresa só trabalha para isso", concluiu.

Amor

No domingo, 16, Gretchen marcou presença em o evento, em São Paulo, ao lado do marido Esdras de Souza.

O casal posou sorridente para os fotógrafos presentes no local e também trocaram muitos beijos apaixonados na frente das câmeras.

Além disso, a artista arrasou na escolha do look para a ocasião. Gretchen apostou em um top de borboleta todo prateado e uma saia transparente repleta de estrelas.

