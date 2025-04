Grávida, Carol Peixinho diz que já escolheu os possíveis nomes do filho

Esperando o nascimento do primeiro filho com Thiaguinho, Carol Peixinho conta que já tem os nomes para o caso de ser um menino ou uma menina

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou que já escolheu os possíveis nomes do filho com o cantor Thiaguinho. Os dois ainda não sabem se vão ter um menino ou uma menina, mas definiram os nomes.

Ela fez a revelação por meio de um vídeo nas redes sociais. Ela perguntou para a mãe e um amigo sobre qual deve ser o sexo do bebê. “Acha que é menino ou menina?”, perguntou ela. Então, a mãe respondeu: “Não sei, acho que é um menino”.

E o amigo brincou: “Eu tenho já minhas sugestões de nomes”. Porém, Carol disse que não quer opções de nome. “Que sugestão de nome! Eu já tenho os nomes! Quero saber se você acha se é menino ou menina. Não vou falar os nomes agora não”, disse ela, fazendo mistério.

Sonho de Carol Peixinho e de Thiaguinho de ter filhos

Em outubro, o cantor Thiaguinho foi o convidado do programa Conversa Com Bial e abriu o jogo sobre os planos de ser papai. "Está na hora já, né? Sempre fui muito família e sempre tive muita vontade de ter filho. Acho que vai ser um amor importante para minha vida. Fora o crescimento que vou ter como pessoa", disse ele.

Em entrevista ao portal Gshow, Carol Peixinho também compartilhou sobre a vontade de ser mãe. "Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra sabaer se é isso mesmo, e é", disse ela.

Vale lembrar que o casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022 após rumores de que estavam juntos