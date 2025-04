A musa fitness Gracyanne Barbosa recebe uma orquídea; caixinha com chocolates e um bilhete escrito por remetente misterioso nesta quinta-feira, 10

A musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa, de 41 anos, surgiu, nesta quinta-feira, 10, recebendo os presentes que recebeu de um admirador secreto. No vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, ela aparece com um vaso de orquídeas e uma sacola com chocolates.

"Lindo, amei. Eu amo orquídea! E o chocolate vamos ver se quem deu sabe que tem que ser zero açúcar", disse no registro.

Mas para a sua tristeza, o doce tinha açúcar. Logo após, no entanto, Gracy se animou com o bilhete enviado pelo remetente misterioso: "Para a mulher mais linda do planeta", dizia o recado. "Agora eu tenho um admirador secreto (risos)", completou.

Confira:

Gracyanne Barbosa ganha presentes nesta quinta-feira, 10 pic.twitter.com/mC8djte9vF — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 11, 2025

Retorno ao treino

Na noite da última segunda-feira, 7, Gracyanne Barbosa compartilhou a sua dificuldade durante um treino. Isso porque ela confessou aos fãs que ainda não conseguiu voltar ao ritmo de antes do BBB 25, reality show da TV Globo. A famosa contou que está puxado focar nos exercícios físicos e que a vontade de desistir é grande.

"Estou aqui na escada, na luta. Hoje eu estava falando com o Cris, personal que me ajuda aqui em São Paulo, que está difícil só porque estou sem força e sem condicionamento. É difícil a parte mental. É engraçado que focar no treino, resistir à vontade de desistir quando está doendo, quando está difícil... Tudo isso é um processo mental que eu estou que fazer de novo na minha cabeça. Muitas vezes no intervalo eu pego o telefone, coisa que eu não fazia antes, ou paro para conversar", assumiu. Confira!

