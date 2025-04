Marcas de luxo apostam em nova tendência: 'Tempos de guerra'

Em nova edição da Revista CARAS, Paula Martins analisa as novas tendências e referências de Miuccia Prada nas marcas de luxo Prada e Miu Miu

Algo que podemos falar sobre o trabalho da designer italiana Miuccia Prada (75) é que ele não pode ser facilmente definido. Prada e Miu Miu não se desvendam ao primeiro olhar e é justamente essa complexidade que torna a estética e as referências de Miuccia relevantes para designarmos um norte de movimentos que virão.

Nesta temporada, a Miu Miu vem saudosa, mas atenta ao futuro. Códigos clássicos da feminilidade são evocados como forma de questionarmos o atual momento da sociedade. Afinal, com o aumento de políticas conservadoras, espera-se uma performance feminina condizente e, apesar de reproduzir esses símbolos na passarela, Miuccia quer, na verdade, colocá-los em xeque. No backstage do desfile, a estilista dá pistas de suas influências para esta temporada: “Os acessórios típicos da feminilidade: sutiã, broches, pele. A questão é: o que retemos da feminilidade? Isso ajuda nesse momento perigoso? Em tempos de guerra?”.

A coleção, que acena para a Miu Miu do meio dos anos 1990, traz resquícios de intimidade. Saias que remetem a anáguas, vestidos que lembram camisolas e especialmente o sutiã — símbolo máximo dos questionamentos do papel feminino — aparecem como condutores desse movimento de mostrar códigos absolutos da estética da mulher não para perpetuá-los, mas sim para conceder uma nova perspectiva para esses itens.

Outra característica muito presente nesta coleção é a reconfiguração do tradicional. Peças clássicas são exploradas sob novo ponto de vista, conferindo modernidade ao que consideramos fazer parte da linguagem que, num primeiro momento, pode parecer antiquada. Cardigãs, meias bordadas, casacos de couro desgastado, fendas e materiais com efeito amassado dão leitura contemporânea do que se espera da feminilidade. Ao trazer o visual conservador, Miuccia se distancia de tudo que ideais dessa natureza carregam.

