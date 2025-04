Monique Evans lamenta falta em festa da neta após ser bloqueada por Bárbara

Em meio à briga com a filha, Bárbara Evans, Monique Evans enviou um recado de aniversário para a neta mais velha, que completou 3 anos

Monique Evans usou as redes sociais na quinta-feira, 3, para publicar uma homenagem à pequena Ayla, sua neta mais velha. A menina é filha de Bárbara Evans, herdeira da apresentadora.

Em seu perfil oficial, Monique, que brigou com Bárbara recentemente e foi bloqueada, lamentou a ausência no aniversário de 3 anos da neta. Mãe e filha pararam de se falar em 2024 após um conflito familiar, que veio à tona em janeiro deste ano.

A pequena Ayla ganhou uma festinha intimista em casa para celebrar a data especial ao lado da família. Bárbara Evans compartilhou com o público alguns registros do momento em que ela, o marido e os dois filhos gêmeos cantaram 'parabéns' para a primogênita.

Monique Evans, que não possui mais contato com a filha desde que foi bloqueada, deixou uma mensagem carinhosa em suas redes sociais para a neta. "Minha princesinha Ayla. Vovó queria muito estar hoje com você. Saiba que a Vovó Mique te ama demais! Feliz aniversário meu amor. Que Deus te abençoe sempre. Curta bastante seu Dia. Um milhão de beijos. Te amo", escreveu a loira.

Por que Bárbara Evans e Monique Evans brigaram?

A apresentadora Monique Evans voltou a falar sobre sua relação com a filha, a modelo e influenciadora Bárbara Evans, que revelou recentemente que as duas estão afastadas. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a esposa de Cacá Werneck contou o motivo de a relação entre elas estar estremecida.

Segundo a artista, o motivo foi um problema familiar. "A Bárbara não veio ao aniversário da avó dela de 90 anos. A nossa briga foi por isso", detalhou ela, que também falou sobre as declarações da filha sobre cuidar de sua saúde.

"Eu nunca pedi que ela viesse me ajudar. Primeiro porque eu não preciso que ninguém tome conta de mim. Eu me trato, tomo remédio. A minha mulher está aqui para me ajudar. Ela não veio para o aniversário de 90 anos da avó, você acha que ela viria por mim?", detalhou.

