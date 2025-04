Vitor Kley fala pela primeira vez sobre a morte do pai aos 66 anos

Vitor Kley rompe o silêncio sobre a morte do pai, o ex-tenista Ivan Kley, e comove com homenagem carinhosa: 'Pai, tu se tornou infinito!'

O cantor Vitor Kley lamentou a morte do pai, o ex-tenista Ivan Kley, com uma homenagem comovente nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 4, ele fez um post especial com fotos do pai ao longo de sua vida e falou sobre a dor de perdê-lo, mas demonstrou tranquilidade para deixar o pai fazer a passagem em paz.

"Meu herói de olhos azuis agora é de fato o maior farol. Pai, tu se tornou infinito!", disse ele.

Então, o artista disse: "Ainda tinha 2 coisas que eu queria ter feito contigo… uma delas eu sei que tu vai ouvir de onde estiver, vai por mim. Enfim agora tu tá com a mente e o coração em paz. descansa tranquilo e na boa que a gente vai te honrar por aqui. Te amo, doutor, cachorrão. Já te sinto mais forte e presente. “vamos por mais!”".

Ivan Kley faleceu aos 66 anos na última quinta-feira, 3, em Itajaí, Santa Catarina, em decorrência do tromboembolismo pulmonar, que é a obstrução de uma artéria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitor Kley (@vitorkley)

O anúncio da morte de Ivan Kley

A morte de Ivan Kley foi confirmada por meio de um comunicado oficial da Confederação Brasileira de Tênis nas redes sociais.

"É com grande pesar que a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) comunica o falecimento do ex-tenista Ivan Kley, ocorrido nesta quinta-feira, em Itajaí (SC), aos 66 anos, vítima de tromboembolismo pulmonar. Ivan Kley foi um dos grandes nomes do tênis brasileiro, marcando sua carreira tanto nas quadras nacionais quanto internacionais. Com um estilo de jogo vibrante e combativo, ele se destacou como um dos principais tenistas de sua geração. Seu melhor ranking na Associação de Tenistas Profissionais (ATP) foi 81º em simples e 56º em duplas. Após sua aposentadoria das competições, Ivan seguiu sua trajetória no tênis como diretor da academia ADK Tennis, em parceria com Patricio Arnold, contribuindo para o desenvolvimento e formação de novas gerações de tenistas".

"A Confederação Brasileira de Tênis expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Ivan Kley, lembrando sempre de sua dedicação e amor ao esporte, que será eternamente lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar sua trajetória. O velório acontecerá no sábado (5), das 9h às 15h, no Crematório Vaticano - BR 101, km 132, 3650 - Balneário Camboriú (SC)", escreveram.