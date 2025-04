BBB 25: Maike é eliminado do reality show

Na noite desta quinta-feira, 10, o brother Maike deixou a casa do BBB 25, da Globo, na reta final do reality show

A eliminação desta quinta-feira, 10, foi do brother Maike no BBB 25, da Globo. Ele deixou o reality show na reta final da competição ao enfrentar o 15º paredão contra Renata e Vinicius.

Maike foi eliminado com 49,12% dos votos do público. Ele entrou no programa com seu amigo Gabriel, que foi eliminada há algumas semanas.

Nos últimos dias de confinamento, ele engatou um romance com Renata, mas ele foi eliminado antes do affair ir adiante.

Relembre como foi a formação do paredão

Depois da prova do líder, os brothers e sisters formaram o 15º paredão da rodada. O líder Guilherme indicou Maike para a berlinda. “Chegou o momento de votar em pessoas que eu relutei para votar. Vou indicar hoje o Maike e sei que se tiver uma prova de resistência eu não quero enfrentá-lo”, disse ele.

Então, os participantes fizeram a votação e Renata foi a mais votada da rodada. Por fim, Maike teve o poder do contragolpe e puxou Vinicius para o paredão.

Desse modo, o novo paredão é disputado por Maike, Renata e Vinicius.

Saiba quem votou em quem:

Vinicius votou em Renata

Delma votou em Renata

Diego votou em Renata

João Pedro votou em Delma

Vitória votou em Renata

Renata votou em Delma

Maike votou em Delma