Drica Moraes mostra como se livra de ligações de telemarketing indesejadas

A atriz Drica Moraes diverte os seguidores ao surgir nos bastidores da novela Volta por Cima, da TV Globo, usando técnica para driblar ligações insistentes

Nesta quinta-feira, 10, a atriz Drica Moraes, de 55 anos, divertiu os seguidores em seu perfil no Instagram ao mostrar como se livra de ligações de telemarketing indesejadas. No registro, a famosa aparece ao lado da amiga, a também atriz Claudia Missura, nos bastidores da novela das 7, Volta por Cima, da TV Globo.

"Meu método de fugir de ligações insistentes de telemarketing, hoje com a participação maravilhosa de Claudia Missura. Videomaker: Viviane Araujo", escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Drica finge estar no banheiro sofrendo de uma prisão de ventre enquanto conversa com a atendente.

Enquanto a atendente tenta desligar para não incomodar a atriz, Drica começa a gritar 'de dor' e pedindo que a moça fique na linha.

Na seção de comentários, os seguidores reagiram: "Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu passei mal de rir aqui"; "Muito bom!"; "tô gritandoooooo";"eu não aguento você" e "que maluquice. Adorei a ideia, mas não conseguiria colocar em prática!! Ótima iniciativa!", foram algumas das mensagens escritas na publicação.

Confira:

Drica Moraes defende importância de novelas na era do streaming

Recentemente, Drica Moraes, que vive a ricaça Joyce, em Volta Por Cima, novela das 7, na TV Globo, conversou com a Contigo! Novelas sobre enredo de sua personagem e defendeu a importância de novelas na era do streaming: "Democrático".

"Nem todo mundo pode pagar uma TV a cabo, um streaming. Então a novela continua sendo algo extremamente democrático, popular e não acabará por conta disso."Confira a entrevista na íntegra!

