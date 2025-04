Michelle e Giselle Batista optaram por congelar óvulos: 'Decisão importante para nós'

Em entrevista à Revista CARAS, as atrizes Michelle e Giselle Batista, que são gêmeas, também abrem o coração ao falar sobre estereótipos

As atrizes Michelle e Giselle Batista (38) assumem que fazem muitas coisas juntas. Ao abrirem suas intimidades em entrevista exclusiva à Revista CARAS, as gêmeas revelam que optaram por congelar óvulos. "Decisão muito importante para nós", confessam. As artistas ainda entregam como lidam com os estereótipos e falam sobre envelhecimento.

Unidas desde o nascimento, elas compartilham não apenas os traços físicos, mas também uma paixão em comum: a arte. Michelle e Giselle já fizeram muitos trabalhos juntas mas, agora, atuam em diferentes frentes. As atrizes contam que no começo da carreira na TV, agarraram todas as oportunidades. Depois, ficaram anos negando trabalhar juntas para que cada uma pudesse galgar o seu próprio caminho.

"Construí minha carreira, a Mixa construiu a dela, até que nos sentimos mais firmes em nossos lugares. Foi uma escolha profissional muito importante, pois, se não fosse assim, a gente não teria trilhado esse caminho até aqui. Mas já sentimos saudade de fazer alguma coisa juntas", diz Giselle.

Ao falar de vida pessoal, as gêmeas revelam que decidiram por congelar óvulos. “Entendemos que esse tratamento nos dá um pouco mais de paz para encarar o processo das coisas. Mas eu e meu marido, com quem estou há 12 anos, temos, sim, vontade de ter filhos”, fala Giselle.

“Como pessoas que compartilham tudo, essa também foi uma decisão muito importante para nós. Assim como a Giselle, eu também tenho vontade de ser mãe, mas não a qualquer custo. Antes, quero encontrar uma parceria que faça isso fazer sentido”, pontua Michelle.

Questionadas sobre como lidam com os estereótipos, Michelle salienta que cabe a elas impor limites para os estereótipos e as comparações. "Nós nunca alimentamos isso", garante. "Os gêmeos, de maneira geral, sempre foram tratados como uma oposição. Enquanto um é mais extrovertido, o outro é mais tímido. Se uma é mais delicada, a outra é mais relaxada (...) A verdade é que a gente não tem isso. As nossas diferenças estão nas sutilezas", completa Giselle.

Aos 38 anos, as gêmeas assumem com naturalidade o envelhecimento. “Não me incomoda o fato de ficar mais velha. Para mim, o importante é ter saúde, qualidade de vida e bom humor. Os 40 anos de hoje são muito diferentes, apesar da cobrança em cima das mulheres ainda ser muito mais significativa”, destaca Michelle.

“Essa minha faixa etária traz muitas questões. Embora esteja feliz por ver que tudo está caminhando, acredito que a vida é mais injusta em relação ao envelhecimento das mulheres”, reflete Giselle.

