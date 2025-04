Na reta final de Volta por Cima, Fabio Lago brinca: ‘O galã dessa novela sou eu’

Em coletiva nos Estúdios Globo, Fabio Lago, o Sebastian de Volta por Cima, conta como está sua expectativa para o final da novela e o clima de festa nos bastidores

Se cuida, Cauã Reymond (44). O galã de Volta por Cima é Fabio Lago (55). A afirmação é do próprio ator, que se divertiu durante abertura das gravações da trama de Claudia Souto, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil. O ator confessa que está ansioso para descobrir o final de seu personagem, o ingênuo e sensível Sebastian. Será que ele vai ficar com Joyce (Drica Moraes) ou Yuki (Jacqueline Sato)? Ele opina e ainda entrega o clima de festa nos bastidores do folhetim, que chega ao final no dia 26 de abril para dar lugar a Dona de Mim, de Rosane Svartman (55).

“Que agonia! Vocês não tem noção do que é final de novela, gente. É uma agonia, a gente não sabe de nada. A gente não sabe o que é que vai acontecer: ser se o Sebastian fica com a Joyce, se fica com a Yuki; se a Joyce vai ficar com o Osmar (Milhem Cortaz) ou não; se a Violeta (Isabel Teixeira) vai morrer ou não vai; se o Gerson (Enrique Diaz) morre (...) Enfim, a gente está numa agonia tremenda, porque a gente quer saber o que vai acontecer”, diz Fabio.

Em seguida, o ator tece elogios a seu personagem. “Ele é muito bom, cara, porque é o tipo de personagem que tem que ser tiro no ponto certo do alvo. Porque ele é cheio de cenas curtas, com muito drama ao mesmo tempo, tudo misturado. Então, a gente tem que acertar sempre. Por exemplo, muitas cenas são mais dramáticas, e eu e a Drica, a gente coloca um pouco mais de humor porque é novela das sete”, fala.

“Então, a gente nunca deixa as cenas caírem muito nessa coisa melancólica. Só que agora no final, a Joyce começa a ir para o lado do Osmar, e meu personagem começa a entrar numa tristezinha, sabe? (...) Então, é esse mecanismo de não trazer o drama para a novela das sete. Então, estou estudando para fazer essas cenas mais dramáticas, mais tristes, não serem tão tristes assim”, emenda o baiano de Ilhéus, que também é produtor e diretor.

JOYCE OU YUKI?

Durante anos, Sebastian serviu como mordomo na mansão Gois de Macedo, mantendo a casa em ordem e dedicando-se à família – mesmo já falida – que o empregava. O que poucos sabiam, no entanto, é que sua lealdade ia além do dever profissional: ele alimentava uma paixão secreta pela patroa Joyce. Mas enquanto esse romance não acontecia, ele acabou se envolvendo com Roxelle (Isadora Cruz) e Yuki.

Fabio comenta qual é a torcida do púbico para o final do ex-mordomo. “A nossa opinião, a geral, da equipe inteira (...) Todo mundo torce para que a Joyce e o Sebastian fiquem juntos. Já o público (...) Eles têm uma pesquisa aqui, dos casais. E aí, o Jão (Fabrício Boliveira) e a Madalena (Jéssica Ellen), óbvio, é o primeiro casal. E a Joyce e o Sebastian são o segundo casal de preferência do público. Só que a gente não sabe o que passa na cabeça dos autores, né? (risos). A Claudia é doida (risos). A gente não se via há um tempão. E aí, a encontrei num aniversário (...) Você é louca. Que porra de novela é essa? (risos). A gente não sabe para onde vai, que é maravilhoso isso”, fala.

O intérprete de Sebatian reforça que o ator quer sempre saber para onde vai o seu personagem. “Em uma peça de teatro, em uma série, você sabe qual é o final, mas a novela é uma obra aberta. Está todo mundo assim: ‘Nos conta!’. Está todo mundo suspenso. Cara, o que vai acontecer com essa novela? Para onde vão os personagens? (risos) Eu nunca fiz uma novela assim. Já teve da gente não saber qual final seria, mas essa”, pontua.

“Acontece tanta coisa, são tantas tramas na novela, que a gente não sabe mesmo o que vai ser. Porque pode ser que o Sebastian fique com a Yuki. Ou com a Roxelle. Pode ser que o Gerson morra e a Roxelle fique só. Cara, é uma loucura tão grande (risos)”, continua o artista, que responde, em seguida, a pergunta se Sebastian é um “pegador”. “Imagine um homem feio desse (risos). Pobre de Cauã Reymond, rapaz (risos). Só peguei as mais belas da novela. O galã dessa novela sou eu, rapaz (risos). Mas é muito legal”, brinca o baiano, às gargalhadas.

‘COISA DE QUÍMICA’

Mas ao ser questionado para quem vai a sua torcida, ele responde: “Sem dúvida a Joyce. A gente tem uma parceria muito boa, eu e a Drica, né? Porque tem coisa de química, de ator, não tem jeito. Óbvio que a gente trabalha com todo mundo, mas tem casal que gruda. Por exemplo, Sebastian e Roxelli. É um casal que pega, pode ser amigo, pode ser namorado porque a Isadora tem uma coisa muito louca. Em qualquer núcleo que ela entra, ela ilumina. Ela tem uma força leonina que leva para a personagem, além da beleza que ela tem”.

“Ela levanta qualquer núcleo. Pode botar um núcleo ruim, bota a Roxelli e ela pah. Aí, tem essa química, que virou uma amizade maravilhosa, com a Roxelli. Porque a gente tem esse lugar também de levantar sempre para cima. E acho que tem esse lugar também que é acertar o elenco. O elenco encaixado nos personagens certos e ser uma boa coxia, não tem estrela – tem estrelas, óbvio, Betty Faria – mas estão todos com os pés no chão, sabe?”, explica o ator.

‘NÃO TEM NINGUÉM MAIOR QUE NINGUÉM’

Fabio se aprofunda no assunto e fala sobre humildade. “Eu gosto muito da palavra porque humildade vem de húmus, vem de terra. E a humildade não é nada mais que você estar com o pé no chão. A realidade é essa, gente; não tem ninguém maior que ninguém. Ninguém é menor que ninguém. E aí, acho que o grande barato dessa novela, além do texto, além de toda essa estrutura aqui pra gente, é a coxia que a gente tem. Imagina, estávamos cansados, de madrugada, e a gente ria”, frisa.

“É pesado pra caramba, está todo mundo cansado, todo mundo exausto, mas está todo mundo com muito prazer de fazer a novela e ter um final bacana com seus personagens. E ninguém está desistindo, porque, geralmente, quando a novela está acabando, todo mundo já quer entregar o casco. Mas não, essa novela é diferente, é popular. Mesmo o nosso núcleo, que é mais chique, é pobre (risos)”, finaliza o artista.

