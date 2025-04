Julio Iglesias vive com tumor que dificulta locomoção. Entenda o que é a doença

Amigo de Julio Iglesias revela detalhes sobre a dificuldade de locomoção do cantor em decorrência de um tumor: ‘Da cintura para baixo, tem 500 anos'

O cantor Julio Iglesias, de 81 anos, vive com um tumor que dificulta sua locomoção. De acordo com o jornal La Nacion, o artista está com osteoblastoma, que é um tumor benigno na coluna. Em entrevista no programa de rádio Poniendo las Calles, o jornalista Carlos Herrera, que é amigo do cantor, falou sobre como anda a saúde dele.

O jornalista contou que Iglesias está bem, mas tem dificuldade de andar. “O problema está na coluna, e isso tem causado muitas deficiências. Ele diz que está ótimo da cintura para cima. Da cintura para baixo, ele tem 500 anos”, afirmou.

O ícone da música faz tratamento constante com fisioterapeutas para fazer atividades cotidianas e está progredindo bem em sua recuperação.

Julio Iglesias e sua família ainda não falaram abertamente sobre a doença. Recentemente, ele ironizou sobre os rumores de que teria se afastado da carreira. "Estou muito preocupado com tudo o que é causado por ter escolhido um tempinho sozinho. De forma rude com aqueles que lançaram dúvidas sobre minha saúde, eu diria que estou tendo um transtorno de estresse pós-traumático (TPM), mas para as pessoas que realmente me amaram por tantos anos, eu gostaria de dizer que nunca tive uma mente mais clara, escrevendo minhas memórias, e agradeço de todo o coração por seu amor contínuo", afirmou.

O que é osteoblastoma vertebral?

Ainda de acordo com o jornal La Nacion, o osteoblastoma é um tumor raro e benigno que se forma no osso. Segundo o site oficial da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a doença é apenas 1% de todos os tumores ósseos primários e costuma se originar na parte inferior da coluna e no sacro, mas também pode aparecer na mandíbula e nos ossos tubulares longos.

Este tipo de tumor cresce lentamente e quase não apresenta sintomas, mas pode causar dor localizada e inchaço nos tecidos moles. O diagnóstico é feito em exames de rotina e o principal tratamento é a cirurgia para remoção do tumor.