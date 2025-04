Morre Val Kilmer, astro de 'Batman Forever' e 'Top Gun', aos 65 anos

Val Kilmer, considerado um dos maiores astros do cinema, faleceu na terça-feira, 1º; causa da morte foi confirmada pela filha

O ator Val Kilmer faleceu aos 65 anos na última terça-feira, 1º, em Los Angeles, por complicações de uma pneumonia. Segundo o jornal 'The New York Times', a causa da morte foi confirmada por Mercedes Kilmer, filha do artista.

Considerado um dos maiores astros do cinema, Kilmer deu vida a personagens famosos como o super-herói Batman no longa-metragem 'Batman Forever' (1995), Jim Morrison em 'The Doors - O Filme' (1991), e 'Top Gun - Ases Indomáveis (1986)', clássico dos anos 1980.

Em 2014, o ator foi diagnosticado com câncer de garganta e se recuperou. Na época dos fatos, a família revelou à imprensa que ele não tratava a doença em razão de suas crenças religiosas.

Sua carreira nas telinhas foi interrompida logo após uma cirurgia de traqueostomia, que acabou afetando sua voz. No entanto, o astro retornou às telas em 2022 para reprisar seu papel como piloto de caça Iceman ao lado de Tom Cruise em 'Top Gun: Maverick', sendo este seu último trabalho.

Morre ator do clássico 'A Guerra do Hambúrguer'

O ator Jan Schweiterman, conhecido por seu papel de vilão no clássico filme de comédia 'A Guerra do Hambúrguer' (1997), faleceu aos 52 anos vítima de um câncer agressivo no Mercy Hospital, em Washington. O astro teve seu óbito revelado no dia 21 de março.

A informação foi divulgada por Chad Schweiterman, irmão de Jan, através das redes sociais. "É com o coração pesado que compartilho o falecimento do meu irmão, Jan (JP) Schweiterman. Ele descobriu recentemente que tinha uma forma agressiva de câncer em estágio 4", declarou o familiar.

Além de 'A Guerra do Hambúrguer', Jan Schweiterman também esteve no elenco de séries como 'Plantão Médico' e 'Felicity'. O ator ainda participou da franquia de terror 'Warlock'.

