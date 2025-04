Fisiculturista e ator de série da Netflix morre aos 44 anos

O fisiculturista e ator Vittorio Pirbazari, que viveu o vilão da série Dogs of Berlin, da Netflix, morreu na última segunda-feira, 31, aos 44 anos

O fisiculturista e ator Vittorio Pirbazari, conhecido por viver o vilão da série Dogs of Berlin, da Netflix, morreu na última segunda-feira, 31, aos 44 anos. Segundo o ator e diretor Said Ibrahim, amigo do artista, ele sofreu um ataque cardíaco enquanto corria na esteira de uma academia.

E ele também lamentou a morte do amigo. “Simplesmente acontece, de um momento para o outro. Você nunca sabe quando isso vai acontecer”, disse ele, que se emocionou ao gravar um vídeo de despedida. “Muitos de vocês que conheceram Vito veem um cara de dois metros de altura e muitos músculos que parece perigoso e o que eu sei. Mas posso dizer: Vito tinha um coração mole”, completou.

Em sua última publicação nas redes sociais, o fisiculturista e ator, que nasceu no Irã e foi radicado na Alemanha, contou que estava de volta à academia após passar três meses longe dos treinos. "Minha forma atual depois de 12 semanas sem exercício ou muito exercício. Claramente não há comparação com o anterior, mas sim no caminho certo para as circunstâncias determinadas", relatou ele.

"Por enquanto, estou feliz por estar de volta ao ginásio e colocar todo o foco no treino de pernas e no cardio. Estou fazendo intervalos na esteira neste momento, mas como minhas pernas ainda não estão 100% curadas, estou indo devagar. O importante pra mim é só uma coisa, não desistir, continuar e melhorar dia após dia, semana após semana", completou.

Na série Dogs of Berlin, Pirbazari deu vida ao personagem Daher Tarik em quatro episódios. O ator também integrou o elenco de outras produções alemãs, como Pumpen e Viktor Bringt’s.

Veja as publicações:

