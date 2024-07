Poliana Rocha abre álbum da festa de aniversário de Leonardo; veja como foi

Após fazer festão para os 61 anos de Leonardo na fazenda Talismã, Poliana Rocha abre álbum das fotos da família no evento do sertanejo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou nesta quinta-feira, 25, algumas fotos do sertanejo com os familiares em sua festa de 61 anos na fazenda Talismã. A amada do famoso organizou um evento especial para ele celebrar a data ao lado dos filhos e amigos.

Com um tema de arraial julino, a empresária montou uma noite cheia de delícias e muita música para todos. Além dos doces típicos, brinquedos e canções ao vivo, os convidados foram vestidos com roupa no estilo caipira para entrar no clima da festa. Quatro dos seis filhos de Leonardo estavam presentes e apareceram no álbum: Monyque Isabella de Costa, Pedro Leonardo, Zé Felipe e Matheus Vargas. Além dos herdeiros, Virginia Fonseca e suas filhas e outros também posaram para os cliques.

"Ontem aconteceu o Arraia do Léo em comemoração do seu aniversário de 61 anos,que é hoje... Ele ficou muito feliz e sua felicidade me deixa extremamente realizada! Tudo foi preparado com muito carinho... ele merece!", disse Poliana Rocha na legenda.

Além de exibir os registros dos convidados, a empresária ainda postou um vídeo exibindo os detalhes da comemoração. A variedade e quantidade de comidas impressionou mais uma vez.

É válido lembrar que a comemoração já começou no início da semana quando chegaram à fazenda e surpreenderam Leonardo com presentes. Virginia Fonseca e Zé Felipe deram uma lancha luxuosa para o sertanejo se divertir em seu lago. Pedro Leonardo e suas filhas encantaram com um presente personalizado e bastanta simbólico para homenagear o cantor.

