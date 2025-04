Médica faz alerta sobre condição da ex-BBB Adriana Sant’Anna: ‘Diagnóstico não é simples’

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica como a alimentação pode impactar a condição da ex-BBB Adriana Sant’Anna

A ex-BBB Adriana Sant’Anna (33) revelou recentemente que foi diagnosticada com intolerância à histamina, condição que pode causar sintomas como vermelhidão, inchaço e desconfortos na pele após o consumo de determinados alimentos. “Meu corpo está gritando”, disse ela, por meio das redes sociais, ao mostrar fotos das reações em seu rosto após episódios de crise.

Morando atualmente nos Estados Unidos com o marido, o também ex-BBB Rodrigão (36), e os dois filhos do casal, a influenciadora digital compartilhou que está mudando sua alimentação para controlar os sintomas. Para falar sobre o assunto, a CARAS Brasil conversou com a nutróloga Cibele Spinelli.

De acordo com a especialista, a intolerância à histamina é uma reação do organismo à dificuldade de metabolizar essa substância presente em diversos alimentos e bebidas. “Os principais sintomas incluem urticária, vermelhidão, coceira, dor de cabeça, taquicardia e alterações gastrointestinais. Embora não seja uma alergia, os sinais podem ser intensos e interferir na qualidade de vida”, informa.

Alimentos como queijos curados, embutidos, vinhos, frutos do mar e alimentos fermentados costumam conter níveis mais altos de histamina e podem desencadear reações em pessoas sensíveis. “É uma condição ainda pouco conhecida, que exige investigação clínica cuidadosa. O diagnóstico não é simples e depende da exclusão de outras causas, além da resposta a uma dieta específica”, explica a médica.

O tratamento envolve uma alimentação com baixo teor de histamina, ajustada de forma individualizada. Em alguns casos, pode ser indicada a suplementação com enzimas como a DAO, que auxiliam na degradação da histamina no organismo. “Também é fundamental avaliar a saúde intestinal, o uso de medicamentos que possam interferir na enzima DAO e o estado nutricional geral do paciente”, reforça Cibele.

“A história de Adriana chama atenção para a importância de observar os sinais do corpo e procurar apoio especializado diante de sintomas persistentes relacionados à alimentação. Com orientação profissional, é possível retomar o equilíbrio e melhorar a qualidade de vida”, conclui a médica.

