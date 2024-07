Leonardo ganha festão temático na fazenda para seus 61 anos; veja

Em seu aniversário de 61 anos, Leonardo ganha festa com tema de 'Arraia do Léo' em sua fazenda; Poliana Rocha mostrou detalhes do evento

O aniversário do cantor Leonardo foi comemorado com uma grande festa em sua fazenda nesta quarta-feira, 24. A esposa do sertanejo, a influenciadora Poliana Rocha, compartilhou um vídeo resumindo como foi o evento que promoveu para amigos e familiares celebrarem os 61 anos do artista.

Na área externa da propriedade, a empresária pediu para montarem um arraial personalizado com várias barraquinhas de comidas típicas e uma mesa de bolo com doces juninos diversos. Além de brigadeiros, canjica, arroz doce, paçocas, amendoins e outros quitutes da época foram colocados nas mesas. Os convidados ainda puderam se divertir com brinquedos e claro que com os shows ao vivo de Zé Felipe, Pedro Leonardo e o próprio Leonardo.

"Arraia do Léo! Tudo preparado com muito AMOR", postou Poliana Rocha o vídeo exibindo a família se divertindo e se deliciando com a festa na fazenda.

É bom lembrar que a comemoração já começou no início da semana quando chegaram à fazenda e surpreenderam Leonardo com presentes. Virginia Fonseca e Zé Felipe deram uma lancha luxuosa para o sertanejo se divertir em seu lago. Pedro Leonardo e suas filhas encantaram com um presente personalizado e bastanta simbólico para homenagear o cantor.

Veja como foi a festa de aniversário de Leonardo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha mostra como são as refeições da fazenda de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como são feitas as refeições na Fazenda Talismã. Após chegar à propriedade com o amado para celebrar a chegada do aniversário de 61 anos dele, a influenciadora fez alguns vídeos exibindo as comidas que são oferecidas para a família e seus convidados.

Como de costume e já mostrado algumas vezes pela nora deles, a apresentadora Virginia Fonseca, na residência do sertanejo são colocados vários pratos na mesa da área externa que dá para o lago. No café da manhã, à tarde e na janta são oferecidas as refeições muito fartas e com muita diversidade. A influenciadora ainda aproveitou o clima de aniversário para fazer um banquete ainda mais especial. Veja mais aqui.